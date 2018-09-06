6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лида отметит 695-летие рыцарским турниром и фестивалем хмеля, солода и воды. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе культуры Лидского райисполкома.

Отпразднует значимую дату город 8 сентября. Райцентр соберет тысячи гостей со всей страны и из-за рубежа. Мероприятия развернутся на нескольких площадках.

Одной из центральных локаций станет древний замок. Здесь пройдет масштабный рыцарский турнир "Меч Лидского замка". Участие в нем примут более 50 рыцарей из Беларуси и стран-соседок. В программе конный турнир, бугурты "Битва дворов", индивидуальные поединки, показательные выступления. Запланированы и анимационные представления, выступления музыкантов. Активности продолжатся до вечера. Завершат программу пиротехническое шоу и дискотека Zamok dance.

В День города в Лиде уже в четвертый раз пройдет фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER. Гостей ждет большой фуд-корт, квесты и много музыки. На главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины: "ЧуVство Полета", "Nizkiz", "Animal Джаz", "Воплі Відоплясова". Хедлайнером концерта станет группировка "Ленинград".

Откроется праздник театрализованным шествием, которое будет посвящено богатой истории Лиды. Центр города превратится в большую праздничную площадку с работой ремесленников, сувенирной торговлей, объектами питания, детскими развлекательными городками. На площадке у центральной библиотеки откроется музыкальный вернисаж с участием детских коллективов района. У отдела ремесел и традиционной культуры запланировано проведение мастер-класса по ткачеству. У гостей праздника будет возможность познакомиться с уникальными традициями ткачества Понеманья. В программе многочисленные экскурсии и выставки.-0-