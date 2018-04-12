Лидер группы The Overtones скончался в 36 лет

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании умер фронтмен группы The Overtones Тимми Матли, ему было 36 лет. Об этом сообщают информагентства.

"С глубочайшей печалью мы сообщаем, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался. Мы знаем, что эта новость разобьет вам всем сердце так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время", - написано в официальном Twitter-аккаунте группы The Overtones.

Летом 2016 года медики поставили музыканту диагноз рак кожи третьей степени. После этого были отменены все гастрольные выступления Тимми Матли. Спустя год, летом 2017 года, он вернулся на сцену. В начале 2018 года Тимми Матли сообщал, что медики дают положительный прогноз по его лечению, болезнь практически удалось победить.

Группа The Overtones основана в Великобритании в 2010 году. Коллектив прославился благодаря участию в конкурсе талантов The X Factor.-0-