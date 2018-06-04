Лиепа: балет "Петрушка" - одна из моих любимых постановок

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Андрис Лиепа, который работал над постановкой премьерного спектакля "Петрушка", открывающего "Балетное лето в Большом", признался на пресс-конференции в Минске, что это одна из его любимых постановок, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрис Лиепа с Большим театром Беларуси сотрудничает уже долгое время, "Петрушка" - четвертая его работа на этой сцене. В Минске известный хореограф чувствует себя как дома и с большим удовольствием работает здесь.

На сцене белорусского Большого 6 и 7 июня зритель увидит восстановленный балет, каким его создал Михаил Фокин. Андрис Лиепа работал, основываясь на многочисленных документальных материалах. "Внучка Михаила Фокина предоставила некоторые материалы, в том числе клавир, который использовал хореограф, с его пометками. Балет "Петрушка" остался и в записях на кинопленке, потому что этот спектакль всегда присутствовал в репертуаре западных театров. "Петрушка" шел в Гранд-опера, Американском балетном театре. До 1942 года Михаил Фокин жил в Нью-Йорке, и этот спектакль, так же, как и его "Шопениана", был поставлен в Метрополитен-опера. Я сохранил в своих постановках все, что можно было максимально сохранить от Фокина", - рассказал Андрис Лиепа.

Выдающийся танцовщик современности первые обратился к балету "Петрушка" еще в 1990-х годах прошлого века. В течение этого времени он осуществил более 30 постановок этого спектакля по всему миру. Теперь знаменитый балет будет представлен и на сцене Национального академического Большого театра Беларуси.

Дирижер-постановщик балета "Петрушка" - заслуженный артист Украины Виктор Плоскина, художник-постановщик - Анатолий Нежный (Россия), художник по свету - Нина Иванкина.

Сочиненная Игорем Стравинским музыка заинтересовала Сергея Дягилева. В качестве художника и сценариста спектакля выступил русский художник, историк искусства Александр Бенуа. Хореографом стал Михаил Фокин. Творческое сотрудничество Игоря Стравинского, Михаила Фокина и Александра Бенуа явило шедевр, который стал одним из символов русской культуры - балет "Петрушка". Легендарный спектакль впервые был представлен на сцене парижского театра "Шатле" в программе "Русских сезонов" Сергея Дягилева в 1911 году.-0-