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"Лістапад-2018" пройдет под слоганом "Познавая белый свет"

Культура 17.09.2018 | 14:53
Фото с официального сайта кинофестиваля
Фото с официального сайта кинофестиваля

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой, сообщили БЕЛТА организаторы.

Этот слоган отсылает к одному из любимых авторов кинофестиваля Кире Муратовой и ее одноименной картине "Познавая белый свет". Именно на такое кино, которое говорит о близком на языке высокого искусства, "Лістапад" хотел бы равняться при формировании своих программ. "Увлеченья", "Чеховские мотивы", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" - фильмы Киры Муратовой сопутствуют всей 25-летней истории Минского МКФ. Более того, в последние годы режиссер отказывалась от поездок на многие фестивали, но Минск стал счастливым исключением - здесь в 2013 году она представила свою картину "Вечное возвращение".

"Познавая белый свет" является одним из тех фильмов советской эпохи, которые не устаревают, а наоборот с каждым годом воздействуют все сильнее. Кино Киры Муратовой - это новация, актуальность и вечные темы. Мы с большим трепетом относимся к Кире Георгиевне и ее вниманию к нам. В то же время мы хотим пригласить "познать белый свет" в прямом смысле, потому что кино - не просто увлекательный рассказ. Окунаясь в совершенно разные контексты, культуры, сюжеты мы узнаем о мире, а вместе с тем познаем и самих себя", - сказал программный директор фестиваля Игорь Сукманов.

XXV Минский международный кинофестиваль пройдет с 2 по 9 ноября. "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах бывшего социалистического лагеря: странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, Балтии, Восточной и Центральной Европы.

Основными площадками форума в этом году станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.

Учредители ММКФ - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard. Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард". При поддержке Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте". -0-

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