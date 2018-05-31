Литераторы из 9 стран приедут на фестиваль национальных культур в Гродно

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литераторы из девяти стран приедут на XII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
Мероприятия, посвященные вопросам современной белорусской литературы, творческим взаимоотношениям и культурным связям между странами, пройдут 1 июня. Участие в них примут представители литературно-культурного сообщества Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Франции.
Во время фестиваля пройдет семинар "Художественный текст в оригинале и переводе", в котором примут участие писатели, публицисты, научные исследователи, переводчики, представители издательских учреждений из разных стран.
В этот же день состоится круглый стол белорусских и зарубежных писателей "Диалог литератур - диалог культур". Участники встречи обсудят современное состояние международных литературных отношений, роль художественного перевода национальных литератур, а также другие вопросы.
Организаторами выступят Министерство информации, Гродненский облисполком, Гродненский горисполком, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского, Гродненский государственный историко-археологический музей, Союз писателей Беларуси, издательский дом "Звязда", издательство "Художественная литература".-0-
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