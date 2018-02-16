Литературный конкурс "Духоўная веліч" учрежден в Брестской области

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году пройдет литературный конкурс "Духоўная веліч", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Татьяна Демидович.

Конкурс учрежден в 2018 году главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, региональным отделением Союза писателей совместно с Брестской и Пинской епархиями Белорусской православной церкви. Творческое состязание проводится с целью популяризации языкового, литературного и исторического наследия региона, выявления лучших произведений, способствующих воспитанию у читателей духовности, гражданственности и патриотизма. Задачей конкурса является также сохранение памяти о знаменитых личностях Брестчины, чьи дела и духовный подвиг стали образцом выполнения долга и примером бескорыстной преданности Родине, оказали особое влияние на общественную жизнь, культуру, науку и историю родного края.

"Идея конкурса родилась в среде писателей. Изначально мы думали назвать его именем Афанасия Филипповича - игумена Брестского. Посоветовавшись с владыкой Иоанном, решили не привязывать название к конкретной личности. Новый конкурс задуман, чтобы поднять планку литературных творений, сориентировать писателей на создание произведений на духовную тематику, которые бы воспитывали молодежь", - пояснила идею Татьяна Демидович.

Литературный конкурс решено проводить раз в два года - таким образом он будет чередоваться с областной литературной премией имени Владимира Колесника. "Мы думаем, что "Духоўная веліч" станет конкурсом такого же масштаба. Если премия имени Колесника присуждается в большей степени за литературное мастерство, то тут акцент будет делаться на духовности. Кстати, в нем будет учитываться не только произведение, но и личность самого писателя, его морально-нравственные качества. На это особо указывал архиепископ", - отметила руководитель отделения СПБ.

В конкурсе могут принять участие авторы, достигшие 18 лет, независимо от их принадлежности к творческим союзам, проживающие в Брестской области. Отборочная комиссия принимает литературные произведения любых жанровых и композиционных форм в области прозы и поэзии (роман, повесть, пьеса, сборник рассказов или стихов) на русском и белорусском языках, изданные в течение трех предыдущих лет. Это могут быть отдельные книги либо публикации в республиканских и международных литературных печатных периодических изданиях. Эксперты определят победителей в четырех номинациях: публицистика, художественная проза, поэзия, литература для детей.

Работы на конкурс "Духоўная веліч" принимаются по 10 апреля. Планируется, что церемония награждения состоится в День славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая.-0-

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