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Любители мифологии и фольклора приедут в гости к лепельскому Цмоку

Культура 18.08.2018 | 09:30

18 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. V Международный фестиваль "В гости к лепельскому Цмоку" пройдет сегодня в урочище этого мифического существа - лепельском городском парке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

"Фестиваль привлекает гостей не только из Беларуси, но и из-за ее пределов. На пятый фестиваль приедут коллективы из России, Эстонии и Польши. Объединяющей и главной фигурой будет Цмок - мифическое существо, один из вариантов дракона, который присутствует в мифологии многих народов. К этому персонажу водной стихии на протяжении веков менялось отношение, но первоначальный образ существа был направлен на позитив. Через символику мифологии, которая в древности помогала сохранению гармонии с природой, мы хотим показать идентичность нашего народа, а также общность с другими нациями, где есть схожие образы", - рассказала режиссер фестиваля Ольга Махоненко.

На фестивале будут работать несколько тематических площадок. Меломанов приглашают на "Музыкальный олимп" - послушать белорусские и зарубежные коллективы. Группа "Крывічы" из российского Иркутска презентует песни белорусских переселенцев из сибирских деревень. Порадуют гостей музыканты, выступающие в стилях фолк-модерн, этно, шансон-рок, фолк-фентези, Дмитрий Вайтюшкевич с полюбившимися и новыми песнями. Коллектив из Эстонии покажет свои народные танцы. Завершит музыкальную программу белорусская группа "НагУаль".

Для детей общественно-культурная кампания "Будзьма беларусамі" подготовила интерактивные игры с участием актера и драматурга Василя Дранько-Майсюка. Детвора также сможет смастерить себе игрушку или сплести красивый пояс.

В "Танцевальной лощине" будут организованы мастер-классы по белорусским песням и бытовым танцам. Более 50 народных умельцев представят свое ремесло в "Долине мастеров", хозяева агроусадеб, кулинары-любители и профессионалы будут угощать шедеврами народной кухни на своем "Кулинарном острове". Здесь же состоится тур-конкурс клецок с "душами". А на "Туристическом побережье" можно будет познакомиться с различными вариантами отдыха и оздоровления в Беларуси. В "Магическом яру" этнокультурологи Янка Крук и Оксана Котович расскажут о традициях и поверьях предков, познакомят слушателя с этнографическим и фольклорным миром белорусов.-0-

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