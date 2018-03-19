Лучшие детские хоровые коллективы Беларуси выступят на республиканском смотре-конкурсе

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап республиканского смотра-конкурса хорового творчества "Спяваем разам" пройдет в Минске 28-29 марта, сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

В конкурсе примут участие академические и народные хоровые коллективы учреждений дополнительного образования детей и молодежи и учреждений общего среднего образования. На заключительном этапе будут представлены 13 лучших коллективов - победители областных этапов смотра-конкурса в возрастных категориях до 14 и 15-18 лет. Конкурсная программа включает обязательное исполнение произведения белорусского автора и произведения без музыкального сопровождения.

Высокопрофессиональное жюри, в составе которого ведущие специалисты хорового искусства и организаторы конкурса, оценит уровень исполнительского мастерства конкурсантов, соответствие репертуара их возрастным особенностям, артистизм, музыкальность, выразительность, оригинальную аранжировку, костюмы и др.

Конкурс проводится в целях популяризации и развития детского хорового творчества, выявления и поддержки ярких самобытных коллективов, повышения исполнительского мастерства и сценической культуры, содействия развитию творческого потенциала хоровых коллективов, сохранения и развития народных песенных традиций. Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-