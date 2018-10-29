Лучшие документальные фильмы о спорте покажут на "Лістападзе-2018"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие документальные фильмы о спорте покажут на ХХV Минском международном кинофестивале "Лістапад", который пройдет с 2 по 9 ноября, сообщили БЕЛТА в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

"В число лучших документальных фильмов "Лістапада-2018" вошли три ленты о том, как нас меняет спорт. "Бесконечный футбол" румынского режиссера Корнелиу Порумбою, который стал одним из главных хитов Берлинского кинофестиваля этого года, дает ответ на вопрос, что такое футбол. Главный герой фильма Лаврентиу ради безопасности и красоты любимого спорта решает изменить его правила. В ленте показывают превращение футбола в актуальное высказывание эпохи и пересмотра социальных норм", - рассказали организаторы кинофестиваля.

Польский режиссер Цезари Гжесюк в своем фильме "Синие хулиганы" передает 10-летние наблюдения за футбольными фанатами клуба "Рух Хожув". Взгляд не со стороны, а из самой гущи событий. Все для того, чтобы найти наконец ответ на вопрос, почему люди становятся футбольными болельщиками.

Третья лента о спорте - "Слишком красивая: наше право на борьбу" шведского режиссера Масео Фрост. "Этот фильм увлеченно рассказывает о том, что в кубинском боксе происходит своя революция. На Кубе бокс для женщин запрещен. И хоть здесь обладателей золотых медалей в боксе больше, чем в любой другой стране мира, женщины не допускаются на ринг. Главная героиня Намибия решает не сдаваться и иди к своей цели", - отметили в центре.

Все фильмы будут демонстрировать в кинотеатре "Мир". "Бесконечный футбол" можно будет посмотреть 2 ноября в 19.10, "Синие хулиганы" - 5 ноября в 18.30, "Слишком красивая: наше право на борьбу" - 6 ноября в 22.00.-0-