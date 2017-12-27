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Замглавы МИД России рассказал, что хорошо понимает белорусский язык и с детства любит драники
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В Минске скрывавшийся несколько дней убийца явился с повинной
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Витебская область в 2017 году создала серьезный задел для будущего роста экономики - Шерстнев
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Лучшие фото БЕЛТА - 2017
Культура
27.12.2017 | 15:34
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Лучшие фото корреспондентов БЕЛТА в 2017 году
http://best-photo.belta.by/2017
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"Марко" в 2018 году планирует открыть в России около 100 фирменных магазинов
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Благодаря II Евроиграм Минск получит более совершенную транспортную систему
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В Гродно в 2018 году начнется строительство новой школы в густонаселенном районе Ольшанка
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Спорт
Молодежная сборная Беларуси уступила Швеции в дебютном матче на ЧМ по хоккею в Баффало
Олимпийский чемпион Иван Едешко провел мастер-класс для молодых белорусских баскетболистов
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Александр Сабодин
22 ноября
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28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
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Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября
Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол
Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа
АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Все пресс-конференции
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Леонид Рудинский
21 декабря
Настоящее и будущее белорусской энергетики
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Владимир Андриевич,
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Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси
Пресс-конференция
Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря
Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Пресс-конференция
Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец
29 ноября
VII Международные игры боевых искусств в Минске
Пресс-конференция
Владимир Улахович
27 ноября
Стратегический план Белорусской торгово-промышленной палаты - 2020
Пресс-центр
Пресс-конференция
Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский
21 декабря
Настоящее и будущее белорусской энергетики
Пресс-конференция
Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша
19 декабря
Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси
Пресс-конференция
Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря
Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Онлайн-конференция
Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
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Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец
29 ноября
VII Международные игры боевых искусств в Минске
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Новый год будет скорее похож на зебру, чем на собаку
Алексей Самолётов: «Салют-7» – кино, которое делалось не ради денег»
Консервы. Польза или вред?
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская Думка
Леонид ЗАЯЦ. «Высокие результаты – в трудолюбии сельчан»
Николай ШЛОМА. Прильнуть ко льну...
Ганна ШМАГУН. Электронны ўрад як сістэма кіравання інфармацыйнымі актывамі
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