Лучшие фото БЕЛТА в августе

Мобильная версия
Рус
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Погода
Курсы
Гороскоп
ТВ-гид
Фотохроника
ПРОЕКТЫ
7 дней
Экономика Беларуси
Беларуская Думка
Атомная энергетика
Плакаты БелТА
Репортажи
Видео
Парад в День Независимости-2018
Минск и минчане
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
31 августа 2018, Пт
+23°C
EUR
2.432
USD
2.0839
RUB
3.0618
Европейские игры - 2019
К юбилею молодежного движения
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Меню
Президент
Лукашенко рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц
В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы
Лукашенко: отправленные в отставку руководители не должны остаться не у дел
Лукашенко рассчитывает на расширение белорусско-киргизского сотрудничества
Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
Политика
Беларусь и Китай готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне
Беларусь примет участие в Генеральной ассамблее МПА АСЕАН в Сингапуре
Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в сентябре посетит Беларусь
Взаимодействие Беларуси и Финляндии в европейском регионе ориентировано на укрепление международной безопасности
Беларусь и Бангладеш наметили шаги по реализации ключевых экономических проектов
Экономика
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br3,2 млрд
ЕАБР улучшил прогноз для экономики Беларуси в 2018 году
Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной зарплаты
Совмин пояснил нюансы применения указа о налоговом консультировании
В Беларуси предлагается расширить перечень предприятий для вхождения китайского капитала
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: БЕЛТА и модельное агентство "Корона" провели фотосессию ко Дню знаний
Рост зарплат поспособствует укреплению кадрового потенциала отрасли - Минздрав
Белгосуниверситет включен в рейтинг лучших вузов Евразии
Беларусь и Китай в сентябре утвердят программу научно-технического сотрудничества до 2020 года
Школьные линейки проходят в Беларуси
Регионы
Дни скидок организует торговля Минска в сентябре
В Верхнедвинске открыли "школу будущего"
Заключения о готовности к отопительному сезону в Минске получили более 95% котельных
Супершкольника выберут в Гродно
Клоуны, флешмобы и уличные танцы: заряд летней энергии ждет школьников Минска 1 сентября
Происшествия
Двое мужчин погибли при очистке канализационного коллектора в Кричевском районе
Жительница Лунинца устроила драку в ресторане и напала на милиционера – женщину будут судить
Автомобиль ГАИ попал в ДТП на трассе в Ивацевичском районе
В Гомеле будут судить фигуранта дела о взятке - обвиняемый находился в розыске 10 лет
Житель Малориты пытался перевезти через границу рыболовные принадлежности на Br19 тыс.
Технологии
Белорусская федерация киберспорта открывает новый сезон Dota 2
Apple презентует новые iPhone 12 сентября
В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов
В Шанхае появился "умный автомат" по сортировке и переработке мусора
Facebook планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии
В мире
Премьер Болгарии отправит в отставку трех министров после ДТП с 17 жертвами
Штраф — €120: в Польше вступили в силу новые ограничения на дорогах
Массовые акции протеста охватили Аргентину
Вооруженный мужчина напал на пассажиров Центрального вокзала Амстердама
В Японии из-за ливней и наводнений эвакуируют более 20 тыс. человек
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет 2 сентября
Представителя Беларуси на детском "Евровидении-2018" назовут сегодня
ДОСЬЕ: Юбилейный День белорусской письменности в Иваново
Яркие сюрпризы и музыкальные открытия ждут витебчан на фестивале классической музыки
Спорт
Футболисты "Челси", ПАОКа и "Види" будут соперниками БАТЭ в группе L Лиги Европы
Белоруска Татьяна Холодович победила в метании копья на финальном этапе "Бриллиантовой лиги"
ЦСКА Гончаренко на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с "Реалом", "Ромой" и "Викторией"
Александра Саснович и Арина Соболенко вышли в 1/16 финала US Open
Экс-форвард брестского "Динамо" Артем Милевский перешел в венгерский клуб "Кишварда"
Калейдоскоп
Гороскоп на сентябрь 2018 года
Эминем выпустил новый альбом Kamikaze
Вуди Аллен сделает перерыв в карьере
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино обновили свадебные клятвы
Принц Гарри спел со сцены лондонского театра
Тесты
Репортажи
Темы
Искать везде
Искать везде
Фото
Видео
Инфографика
За весь период
За весь период
За день
За неделю
За месяц
За год
Главное
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Лукашенко назвал глупостью домыслы о назначении нового правительства "до выборов"
Президент
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br3,2 млрд
Экономика
"Полная эйфория. В один день и внучку из роддома забрали, и квартиру выиграли!" Столичную квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Нина Маковец из Минска
Общество
Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной зарплаты
Экономика
Лента новостей
Дело о гибели лаборантки на торфобрикетном заводе под Лидой направлено в суд
17:01
Происшествия
Интерактивные экскурсии проведут для минских школьников в День знаний
16:55
Регионы
Штраф — €120: в Польше вступили в силу новые ограничения на дорогах
16:52
В мире
Располагаемые ресурсы белорусских семей в I полугодии составили Br1170 в месяц
16:50
Общество
Бюджет на 2019 год, Налоговый кодекс и сокращение внешнего долга - Румас обозначил задачи Минфина
16:45
Экономика
Двое мужчин погибли при очистке канализационного коллектора в Кричевском районе
16:43
Происшествия
В США при взрыве на водоочистной станции пострадали десять человек
16:43
В мире
Массовые акции протеста охватили Аргентину
16:30
В мире
Беларусь примет участие в Генеральной ассамблее МПА АСЕАН в Сингапуре
16:25
Политика
Гороскоп на сентябрь 2018 года
16:25
Калейдоскоп
Шанхай заинтересован в опыте Минска по развитию малого и среднего бизнеса
16:15
Регионы
Лучшие фото БЕЛТА в августе
16:10
Культура
Договор с Чехией о пенсионном обеспечении планируется вынести на осеннюю сессию парламента Беларуси
16:09
Общество
Новым председателем Белорусской федерации парусного спорта избран Сергей Хорецкий
15:48
Спорт
Кричевская школа будет использовать для освещения солнечную энергию
15:44
Регионы
Школа-новостройка открывается 1 сентября в минском микрорайоне Брилевичи
15:38
Регионы
Антуан Гризманн признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2017/2018
15:37
Спорт
В Верхнедвинске открыли "школу будущего"
15:21
Регионы
Белорусская федерация киберспорта открывает новый сезон Dota 2
15:03
Технологии
Новые светофоры заработали перед началом учебного года на трех перекрестках в Гродно
15:02
Регионы
Все новости
Темы
День белорусской письменности в Иваново
Кадровые решения Президента
Жэньминь Жибао: новости из Китая
Социальное государство в работе
Тбилисоба-2018
Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все темы
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Культура
31.08.2018 | 16:10
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в июле по адресу:
http://best-photo.belta.by/july2018
.
Присоединяйтесь к нашему каналу
и сообществу
Теги
БЕЛТА
,
репортаж
,
фотография
Поделиться:
Версия для печати
Новости рубрики Культура
Дизайн сцены детского "Евровидения-2018" представят телезрителям в эфире "Беларусь 1"
13:34
Скончался актер сериалов "Глухарь" и "Кадетство" Сергей Таланов
14:27
Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон
13:33
Режиссер Дарья Жук планирует продолжать сотрудничество с "Беларусьфильмом"
29 августа, 22:09
Дополнительные автобусные маршруты организуют для зрителей фестиваля "Камянiца"
29 августа, 11:19
У Национальной литературной премии появился свой сайт
28 августа, 20:07
Факсимильное издание "Букваря" поступит в библиотеки Беларуси в течение года
28 августа, 19:57
Французскую комедийную мелодраму покажут в Верхнем городе 25 августа
24 августа, 13:50
Победителей Национальной литературной премии определят сегодня в Минске
24 августа, 13:26
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки, и одна из причин - проблема пьянства
Полетать на тарзанке через Свислочь и танцевать до полуночи под джаз Нино Катамадзе - 100 дел на новой "Тбилисобе"
ФОТОРЕПОРТАЖ: БЕЛТА и модельное агентство "Корона" провели фотосессию ко Дню знаний
ЕАБР улучшил прогноз для экономики Беларуси в 2018 году
Покажи огнетушитель - получи хот-дог: "А-100" и ГАИ приглашают автомобилистов на обед с пользой
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Футболисты "Челси", ПАОКа и "Види" будут соперниками БАТЭ в группе L Лиги Европы
Беларусь и Китай готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне
Дни скидок организует торговля Минска в сентябре
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Школа 1922 года: учебники из Германии и каникулы три дня
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
+22..+24°C
+14..+16°C
Подробнее погода на 6 дней
МЧС предупреждает
Новости компаний
БМЗ в январе-июле нарастил экспорт на 35%
Экономический суд Брестской области возбудил дело о банкротстве ОАО "Желдорсервис"
"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство в Египте
Срок санации ОАО "Теплоприбор" продлен до 28 сентября 2023 года
Срок санации завода "Строммашина" в Могилеве продлен на 5 лет
Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном порядке
Крупский завод переработал первые 10 тыс. т использованных масел
Барановичский молочный комбинат отгрузил первую партию продукции в Китай
Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбумпром"
Шумилинское райпо признано банкротом
Курсы валют
Нацбанк
Лучшие курсы
Покупка
Продажа
EUR
2.432 BYN
2.429 BYN
2.434 BYN
USD
2.0839 BYN
2.081 BYN
2.086 BYN
RUB
3.0618 BYN
3.055 BYN
3.065 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка
Лучшие курсы
ТВ программа
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,80))+ ";"+Math.random();//--></script><!--/LiveInternet-->
Гороскоп
Ежемесячный гороскоп
Видео
1 сентября: страницы истории
Все видео
Фотоновости
В Верхнедвинске после капремонта открылась СШ №2
Все фото
Инфографика
Повышение зарплат в бюджетной сфере
Президентом Беларуси согласовано существенное повышение заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц
В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы
Лукашенко ориентирует проблемные предприятия на развитие импортозамещающих производств
Политика
Беларусь и Китай готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне
Беларусь примет участие в Генеральной ассамблее МПА АСЕАН в Сингапуре
Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в сентябре посетит Беларусь
Экономика
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br3,2 млрд
Бюджет на 2019 год, Налоговый кодекс и сокращение внешнего долга - Румас обозначил задачи Минфина
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июле увеличили экспорт продукции на 36,8%
Происшествия
Двое мужчин погибли при очистке канализационного коллектора в Кричевском районе
Дело о гибели лаборантки на торфобрикетном заводе под Лидой направлено в суд
Жительница Лунинца устроила драку в ресторане и напала на милиционера – женщину будут судить
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: БЕЛТА и модельное агентство "Корона" провели фотосессию ко Дню знаний
Располагаемые ресурсы белорусских семей в I полугодии составили Br1170 в месяц
Договор с Чехией о пенсионном обеспечении планируется вынести на осеннюю сессию парламента Беларуси
Аналитика
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Все мнения
Мнения
Ты можешь на нас положиться!
Мнения
Александр Турчин
Программу поддержки предпринимательства необходимо совершенствовать
Мнения
Марианна Щеткина
Законодательства Беларуси и РФ нужно максимально сближать с учетом национальных интересов
Мнения
Анатолий Исаченко
Приемы граждан помогают рационально распределить бюджет области
Мнения
Вадим Девятовский
Роль Минского полумарафона как площадки для благотворительности становится заметной
Все комментарии
Комментарии
Дмитрий Чеснов
Первый раз - в детский сад, или Как помочь ребенку адаптироваться
Комментарии
Владимир Подкопаев
Беларусь в сентябре примет космонавтов со всего мира
Комментарии
Алексей Сазонов
Год культуры на пространстве СНГ
Комментарии
Там строят не что-то, там строят себя: воспоминания ветерана стройотрядовского движения
Комментарии
Как студенту снять жилье в Минске
Все интервью
Интервью
Василий Дроботов
"Полоцктранснефть Дружба" о нефтяной логистике, инвестициях и спорной нефти
Интервью
Валерий Кварацхелия
"Тбилисоба" укрепляет фундамент белорусско-грузинской дружбы
Интервью
Олег Поскробко
Молодой и перспективный: городу шахтеров 60 лет
Интервью
Сергей Егоров
Все возможно толокой. Толочин встречает 585-летие
Интервью
Вадим Девятовский
У белорусской легкой атлетики серьезный резерв для роста
Колумнисты. Все
Колумнисты
Ольга Костюкевич
"Мыш кродёться", или Несколько слов о грамотности
Колумнисты
Ольга Костюкевич
Форменное безобразие
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Главная привилегия – служба Отечеству
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Кому - история, кому - пиар
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Где родился, там и пригодился
Интервью
Валерий Кварацхелия
"Тбилисоба" укрепляет фундамент белорусско-грузинской дружбы
Интервью
Василий Дроботов
"Полоцктранснефть Дружба" о нефтяной логистике, инвестициях и спорной нефти
Комментарии
Владимир Подкопаев
Беларусь в сентябре примет космонавтов со всего мира
Комментарии
Дмитрий Чеснов
Первый раз - в детский сад, или Как помочь ребенку адаптироваться
Мнения
Александр Турчин
Программу поддержки предпринимательства необходимо совершенствовать
Регионы
Дни скидок организует торговля Минска в сентябре
Интерактивные экскурсии проведут для минских школьников в День знаний
Шанхай заинтересован в опыте Минска по развитию малого и среднего бизнеса
Спорт
Футболисты "Челси", ПАОКа и "Види" будут соперниками БАТЭ в группе L Лиги Европы
Новым председателем Белорусской федерации парусного спорта избран Сергей Хорецкий
Антуан Гризманн признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2017/2018
Технологии
Белорусская федерация киберспорта открывает новый сезон Dota 2
Apple презентует новые iPhone 12 сентября
Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси
В мире
Премьер Болгарии отправит в отставку трех министров после ДТП с 17 жертвами
Штраф — €120: в Польше вступили в силу новые ограничения на дорогах
В США при взрыве на водоочистной станции пострадали десять человек
Калейдоскоп
Гороскоп на сентябрь 2018 года
Эминем выпустил новый альбом Kamikaze
"Небо обрушилось на Землю". В Австралии засняли падающий метеорит
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Брифинг
Круглый стол
Пресс-конференция
Все онлайн конференции
Онлайн-конференция
Иван Вежновец,
Ольга Королькова
21 августа
О работе МАРТ по пресечению нарушений антимонопольного законодательства
Онлайн-конференция
Павел Жуковский
15 августа
Что изменится в системе государственных закупок
Онлайн-конференция
Артем Юшкевич
3 августа
Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
26 июля
Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал
Онлайн-конференция
Павел Демешко,
Олег Барановский,
Святослав Бринкевич
20 июля
Возможности и потенциал развития ядерной медицины в Беларуси
Все брифинги
Брифинг
Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Все круглые столы
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа
"История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси"
Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Марина Суворова,
Александра Петрова
22 августа
Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси
Пресс-конференция
Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля
Новый антимонопольный закон: подробности
Пресс-конференция
18 июля
Международный турнир FEI и чемпионат Беларуси по конному троеборью
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-центр
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Пресс-конференция
Марина Суворова,
Александра Петрова
22 августа
Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси
Онлайн-конференция
Иван Вежновец,
Ольга Королькова
21 августа
О работе МАРТ по пресечению нарушений антимонопольного законодательства
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме
Онлайн-конференция
Павел Жуковский
15 августа
Что изменится в системе государственных закупок
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия