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Лучшие фото БЕЛТА в феврале
Культура
01.03.2018 | 13:41
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"Работать в правовом поле": Минтранс о новациях закона об автомобильных перевозках
Комментарии
Владимир Пантюхов
Как сенатор, чья малая родина оказалась в зоне отселения, помогает пострадавшим от ЧАЭС районам
Мнения
Татьяна Якубович
Выборы в местные Советы депутатов подтвердили политическую активность молодежи
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Анатолий Калинин
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Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
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Белорусско-индийское деловое сотрудничество
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Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
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Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
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Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
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Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
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Пресс-конференция
Андрей Зубков
22 февраля
Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
Сергей Малышко
22 февраля
Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий
8 февраля
Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров
5 марта, 11:00
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
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27 февраля
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Пресс-конференция
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Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
Сергей Малышко
22 февраля
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Онлайн-конференция
Ирина Луферчик
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