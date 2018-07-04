Лучшие фото БЕЛТА в июне

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Орденом Матери награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей
Лукашенко рассчитывает на продолжение позитивной динамики в отношениях Беларуси и США
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Андрейченко отмечает позитивные подвижки на евровекторе парламентского сотрудничества
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Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по снятию ограничений на поставки молочки
В Минсельхозпроде обсудили выполнение поставок льноволокна и готовность техники к уборочной
Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае
Банк БелВЭБ будет кредитовать строительство жилья с использованием адресных субсидий
Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в ЕАЭС
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В местах празднования Дня Независимости не зафиксировано ни одного происшествия - МВД
Отчет об итогах партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС одобрен ENSREG
Парад ко Дню Независимости впечатлил достижениями в военном деле - ветеран
Молодежь должна чтить традиции и осознавать свою роль в создании будущего страны - мнение
Массовое театрализованное представление "Мой родны кут" в честь Дня Независимости в Минске
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Маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске
Около 10 км торговых рядов развернется на "Славянском базаре в Витебске"
События Первой мировой воссоздадут на фестивале в Ивацевичском районе
Фестиваль средневековой культуры проведут 20-21 июля в Дудутках
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Суд Минского района вынес приговор по делу о коррупции в Госпромнадзоре
Бизнесмен Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы
Мужчина в Житковичском районе застрелил сожительницу из ружья
В Минском районе на остановке жестоко убит мужчина
В Витебске пьяный водитель автобуса врезался в световую мачту
Технологии
Приложение "Мобильный мастер" для ЖКХ тестируют в Минске
Портал "Мой горад" начал работать в Берестовице, Вороново, Зельве и Кореличах
Китай объявил о запуске массового производства беспилотных автобусов
Киберспортсмены ФК "Динамо-Брест" победили в престижном турнире "МЭТА'18"
В Японии во время стихийных бедствий планируют использовать летающие такси
В мире
Совет Европы утвердил антитеррористическую стратегию на пять лет
В Англии по подозрению в убийстве младенцев арестована медсестра
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В Японии 18 человек пострадали из-за тайфуна "Прапирун"
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БГК им. Мешкова возглавит испанский тренер Маноло Каденас
Виктория Азаренко не вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира
Хоккеисты "Динамо-Минск" проведут первый домашний матч в новом сезоне КХЛ 10 сентября
Белорусская синхронистка завоевала золото на юниорском ЧЕ в Финляндии
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В Бельгии ребенок в восемь лет закончил школу
Один их экземпляров первого тиража книги о Гарри Поттере продан на аукционе
Французский уголовник повторно сбежал из тюрьмы, в этот раз - на вертолете
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Лукашенко: День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси
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Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по снятию ограничений на поставки молочки
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20:22
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Заместитель председателя Браславского райисполкома задержан за взятку
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"Удача в придачу!" – тур 75! Разыграно уже 55 квартир и 206 автомобилей от "Евроопт"!
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18:49
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Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке стартует 11 июля
18:21
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Минским школьникам для бесплатного проезда в транспорте летом нужно обновить справки
18:21
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18:15
Общество
В Беларуси определили лучшую ветеринарную клинику, аптеку и зоомагазин
18:15
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Кому достанется 55-я квартира в Минске, три автомобиля и денежные призы? Смотрите прямо сейчас на ОНТ
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Лучшие фото БЕЛТА в июне
Культура
04.07.2018 | 20:02
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Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в июне по адресу:
http://best-photo.belta.by/may2018
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Брестский завод КПД начнет производство конструкций для индивидуального жилья
БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов в научно-технической сфере
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Салют в честь Дня Независимости Беларуси в Минске
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К оформлению сцены приступили на главной площадке фестиваля "Славянский базар в Витебске"
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Геомагнитные бури могут влиять на самочувствие людей, работу радиоэлектронных приборов и погоду.
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Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами
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Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости
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Экономика
Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по снятию ограничений на поставки молочки
В Минсельхозпроде обсудили выполнение поставок льноволокна и готовность техники к уборочной
Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае
Происшествия
Суд Минского района вынес приговор по делу о коррупции в Госпромнадзоре
Заместитель председателя Браславского райисполкома задержан за взятку
Дело по факту смерти Коржича направлено в Верховный суд
Общество
В местах празднования Дня Независимости не зафиксировано ни одного происшествия - МВД
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Почему я пойду на выборы
Мнения
Николай Щёкин
Традиции, ценности и сами люди укрепляют независимость Беларуси
Мнения
Анатолий Исаченко
Снять многие вопросы помогает доступное и правильное объяснение ситуации
Мнения
Николай Шерстнев
Белорусы должны беречь сплоченность общества
Мнения
Станислав Зась
Проведение парада в День Независимости - возможность показать армию во всей ее красе
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Владимир Андрейченко
Комфортные условия ведения бизнеса должны стать национальным брендом
Регионы
Дни скидок пройдут в июле в торговых организациях Минска
Минским школьникам для бесплатного проезда в транспорте летом нужно обновить справки
В Беларуси определили лучшую ветеринарную клинику, аптеку и зоомагазин
Спорт
Марадона посетит 16 июля матч чемпионата Беларуси с участием брестского "Динамо"
Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла в 1/32 финала Уимблдонского турнира
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Портал "Мой горад" начал работать в Берестовице, Вороново, Зельве и Кореличах
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XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля, 11:00
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
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