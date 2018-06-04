Лучшие фото БЕЛТА в мае

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Услуги связи дорожают в Беларуси
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Рост зарплат поспособствует укреплению кадрового потенциала отрасли - Минздрав
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Развитию системы образования и повышению статуса педагогов уделяется особое внимание - Мясникович
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Скульптура "Преемственность белорусской науки" открыта в Минске
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Трое детей пострадали из-за пьяного водителя в Дзержинском районе
Мужчина в Гомельском районе получил серьезные ожоги во время рыбалки под ЛЭП
Милиция задержала 18 человек за распитие спиртного на набережной вблизи Зыбицкой
ВС оставил без изменений приговор минчанину за жестокое убийство девушки у столичной школы
Двое мужчин погибли при очистке канализационного коллектора в Кричевском районе
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В мире
В Иркутской области пропал вертолет Ми-8
Загоревшийся самолет в Сочи потушили за 8 минут
Два автобуса и фура столкнулись в Индии: 7 погибших и 50 пострадавших
Полицейские застрелили в США актрису из сериала "Скорая помощь"
В США в высокогорные водоемы рыбу заселяют с самолетов
Культура
XXV День белорусской письменности торжественно открыли в Иваново
Классическую музыку и гимнастику объединит 17 октября концерт фестиваля Юрия Башмета
Фотовыставка "От Минска на все четыре стороны" откроется 5 сентября в галерее Савицкого
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Музей Бялыницкого-Бирули после реставрации обновил экспозиции
Спорт
Арина Соболенко победила пятую ракетку мира и вышла в 1/8 финала US Open
Новое мини-футбольное поле появилось в Иваново
Белорусские волейболистки проиграли Италии на старте ЧЕ в Албании
Брестское "Динамо" прервало серию неудач в чемпионате Беларуси
Хоккеисты СКА победили "Ак Барс" в матче на Кубок открытия нового сезона КХЛ
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Лукашенко на линейке в Александрии поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры
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Арина Соболенко победила пятую ракетку мира и вышла в 1/8 финала US Open
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Традиционно торжественно и с цветами: в Беларуси отметили День знаний
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12 человек погибло в результате крушения вертолета в Афганистане
22:09
В мире
Карпенко: абитуриенты готовятся к ЦТ с репетитором больше ради подстраховки
21:39
Общество
Новый министр энергетики Беларуси рассказал о стоящих перед отраслью задачах
21:21
Общество
Шульган обещает усовершенствовать качество оказания услуг связи
21:05
Общество
Город Иваново передал Слониму эстафету Дня белорусской письменности
21:00
Культура
Минобразования проработало поэтапные шаги повышения зарплат педагогов на 2019-2020 годы
20:40
Общество
Перекрестное донорство расширит возможности трансплантологии в Беларуси - Руммо
20:09
Общество
Строительство нового корпуса центра хирургии, трансплантологии и гематологии начнется в Минске в октябре
20:05
Общество
В Киргизии начались III Всемирные игры кочевников
19:50
В мире
Хоккеисты "Немана" и "Юности" уступили во втором туре Лиги чемпионов
19:28
Спорт
С острова в Финском заливе вертолетами вывезли зенитную батарею
18:50
В мире
Новое мини-футбольное поле появилось в Иваново
18:26
Спорт
Дни культуры Грузии открылись в Беларуси
18:15
Культура
Автобусы и троллейбусы в Минске в часы пик будут ходить чаще
17:51
Регионы
Солигорский "Шахтер" обыграл футболистов "Торпедо" в чемпионате Беларуси
17:34
Спорт
Восемь наград завоевали белорусские атлеты на ЧЕ (U-23) по академической гребле в Бресте
17:24
Спорт
Классическую музыку и гимнастику объединит 17 октября концерт фестиваля Юрия Башмета
17:14
Культура
Памятное гашение специального конверта ко Дню белорусской письменности прошло в Иваново
16:50
Регионы
Фотовыставка "От Минска на все четыре стороны" откроется 5 сентября в галерее Савицкого
15:16
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Победителей Национальной литературной премии чествовали в Иваново
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Лучшие фото БЕЛТА в мае
Культура
04.06.2018 | 11:12
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в мае по адресу:
http://best-photo.belta.by/may2018
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Дни культуры Грузии открылись в Беларуси
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Восемь наград завоевали белорусские атлеты на ЧЕ (U-23) по академической гребле в Бресте
Дни культуры Грузии открылись в Беларуси
В Иркутской области пропал вертолет Ми-8
Топливо на АЗС в Беларуси подорожало на копейку
Олимпийские чемпионы провели открытый урок в НОК Беларуси
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БМЗ в январе-июле нарастил экспорт на 35%
Экономический суд Брестской области возбудил дело о банкротстве ОАО "Желдорсервис"
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Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном порядке
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Повышение зарплат в бюджетной сфере
Президентом Беларуси согласовано существенное повышение заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы.
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Беларусь примет участие в Генеральной ассамблее МПА АСЕАН в Сингапуре
Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в сентябре посетит Беларусь
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Шесть новых проектов дополнили перечень важнейших инновационных производств
Происшествия
Трое детей пострадали из-за пьяного водителя в Дзержинском районе
Мужчина в Гомельском районе получил серьезные ожоги во время рыбалки под ЛЭП
Милиция задержала 18 человек за распитие спиртного на набережной вблизи Зыбицкой
Общество
Минобразования проработало поэтапные шаги повышения зарплат педагогов на 2019-2020 годы
Карпенко: абитуриенты готовятся к ЦТ с репетитором больше ради подстраховки
Новый министр энергетики Беларуси рассказал о стоящих перед отраслью задачах
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"Полоцктранснефть Дружба" о нефтяной логистике, инвестициях и спорной нефти
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"Тбилисоба" укрепляет фундамент белорусско-грузинской дружбы
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Ольга Костюкевич
"Мыш кродёться", или Несколько слов о грамотности
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Ольга Костюкевич
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Дмитрий Шамко
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Кому - история, кому - пиар
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Дмитрий Шамко
Где родился, там и пригодился
Интервью
Олег Руммо
О трендах мировой хирургии, обучении коллег из регионов и важности внешнего аудита
Мнения
Михаил Мясникович
Молодежь нужно активнее вовлекать в процесс инновационных преобразований экономики
Интервью
Дарья Жук
В реальность выдвижения на "Оскар" своего фильма "Хрусталь" поверила не сразу
Интервью
Александр Демидов
Гендиректор "Нафтана" о масштабной модернизации, корпоративной культуре и охране окружающей среды
Мнения
Елена Стельмах
Тема малой родины в литературе помогает сблизить народы
Регионы
Развитию системы образования и повышению статуса педагогов уделяется особое внимание - Мясникович
Автобусы и троллейбусы в Минске в часы пик будут ходить чаще
Памятное гашение специального конверта ко Дню белорусской письменности прошло в Иваново
Спорт
Арина Соболенко победила пятую ракетку мира и вышла в 1/8 финала US Open
Хоккеисты "Немана" и "Юности" уступили во втором туре Лиги чемпионов
Новое мини-футбольное поле появилось в Иваново
Технологии
Первый в Гомельской области районный STEM-центр открылся в Лельчицах
В Америке беспилотный автомобиль Apple впервые попал в ДТП
Японская компания планирует осуществлять коммерческие полеты в космос к 2023 году
В мире
В Иркутской области пропал вертолет Ми-8
12 человек погибло в результате крушения вертолета в Афганистане
В Киргизии начались III Всемирные игры кочевников
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Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
Суд оштрафовал жителя Нидерландов за призывы в сети убить Санта-Клауса
В Бразилии нашли останки первобытного человека доисторической эпохи
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Наталья Поляк,
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Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа
"История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси"
Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Владимир Колтович,
Артур Карпович,
Андрей Картун,
Иван Вежновец,
Татьяна Парейко
5 сентября, 11:00
МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу
Пресс-конференция
Марина Суворова,
Александра Петрова
22 августа
Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси
Пресс-конференция
Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля
Новый антимонопольный закон: подробности
Пресс-конференция
18 июля
Международный турнир FEI и чемпионат Беларуси по конному троеборью
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Пресс-центр
Пресс-конференция
Владимир Колтович,
Артур Карпович,
Андрей Картун,
Иван Вежновец,
Татьяна Парейко
5 сентября, 11:00
МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Пресс-конференция
Марина Суворова,
Александра Петрова
22 августа
Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси
Онлайн-конференция
Иван Вежновец,
Ольга Королькова
21 августа
О работе МАРТ по пресечению нарушений антимонопольного законодательства
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме
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Великолепная четверка идет в первый класс!
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Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
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Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
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