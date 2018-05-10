Лучшие фотоработы проекта "Я сэрцам бачу" представит выставка в НББ

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 24" откроет 15 мая выставку лучших фоторабот проекта "Я сэрцам бачу", специально приуроченного к Году малой родины. Мероприятие пройдет в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

На первой тематической экспозиции будут представлены разножанровые работы известных белорусских фотографов и их талантливых коллег-новичков. Посетители смогут увидеть, в частности, фотографии Игоря Бышнева - победителя фестиваля природного кино Jackson Hole Wildlife Film Festival, Ильи Гелея - одного из лучших репортажных фотографов Гродно, Сергея Плыткевича, который более 40 лет фотографирует природу Беларуси.

На протяжении трех месяцев любой желающий сможет посетить галерею "Атриум" и посмотреть на республику с разных сторон, увидеть необыкновенное единение природы и людей, уникальную архитектуру, диких животных, детально рассмотреть страну с высоты птичьего полета или под увеличительным стеклом. На выставке будут представлены фотографии, снятые на профессиональную технику и мобильный телефон. Каждая работа по-своему уникальна и показывает Беларусь с необычного ракурса.

Проект организован совместно с Национальной библиотекой Беларуси при технической поддержке печатного центра "Фокс".

В Белтелерадиокомпании напомнили, что в апреле этого года международный спутниковый канал запустил проект "Я сэрцам бачу", призванный объединить мастеров фотографии и фотохудожников с собственным видением неповторимости красот Беларуси, ее богатого природного и культурного наследия, важных событий, праздников и людей. Лучшими работами канал делился со зрителями на своем официальном сайте belarus24.by в разделе "О Беларуси", а также публиковал их в социальных сетях.-0-