Лучшим спектаклям на "М@rt. контакте" присвоят звание "Событие форума"

21 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. По итогам XIII Международного молодежного театрального форума "М@rt. контакт" будут определены постановки, заслуживающие звания "Событие форума". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию мероприятия, директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков.

"Во время торжественного закрытия праздника театра 27 марта будут названы спектакли, претендующие на звание "Событие форума" по версии профессиональных критиков, молодежной редакции форума, а также по итогам зрительского голосования. Удостоившиеся этой чести получат специальные дипломы творческого проекта", - сказал Андрей Новиков.

Таким образом в насыщенную фестивальную палитру будет внесен дух соревновательности, что в какой-то степени компенсирует отсутствие за несколько последних лет конкурсной программы.

В течение недели планируется показ 22 спектаклей 21 театра из 8 стран: Беларуси, России, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии и Словакии. "Мы пригласили на форум коллективы, которые ярко проявили себя на предыдущих фестивалях, а также новые театры и творческие группы. Уверен, что участники, критики, зрители откроют для себя много нового, и благодаря этому театральное искусство Беларуси сделает еще один шаг вперед в своем развитии", - подчеркнул Андрей Новиков.

Открыл сегодня основную программу фестиваля спектакль "Колодец" Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Нурмухана Жантурина (г.Актау, Казахстан). В день открытия на сцене Могилевского драмтеатра будет также показан спектакль "Пустота" Тверского театра юного зрителя - ситком по пьесе Максима Черныша (режиссер Талгат Баталов), номинированный на национальную театральную премию "Золотая маска" в 5 номинациях. В последующие дни зрителей ждет немало интересных работ самых разных форм и жанров.

Первый фестиваль прошел в 2006 году. За 12 лет форум стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и на всем театральном пространстве Беларуси. За годы фестиваля было показано 190 спектаклей из 20 стран, их посмотрели более 40 тыс. зрителей. Учредителями форума выступают Могилевский областной исполнительный комитет, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-