17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшую белорусскую короткометражку выберут зрители фестиваля Kinosmena 19 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Режиссеры представят свои работы, которые участвуют в национальном конкурсе фестиваля. После просмотра состоится голосование. Попасть в число зрителей можно по предварительной регистрации. Информация об этом размещена на официальном сайте форума.

В программе участвуют фильмы "Поговори со мной" (режиссер Игнат Качан);

"Люди в сером" (режиссер Сергей Куклов);

"Наше все" (режиссер Елена Судак);

"Пляж/лес/тамбур" (режиссер Кирилл Галицкий);

"Сопромат" (режиссер Андрей Тимофеев).

Фестиваль Kinosmena пройдет 19-23 сентября в сети минских кинотеатров Silver Screen, кинотеатре "Беларусь" Минска и в кинотеатрах городов страны.

Kinosmena представляет работы белорусских и зарубежных кинематографистов, отобранных членами жюри, и вместе со зрителями выбирает победителя. Также предусматривается внеконкурсная программа из фильмов, не вошедших в основной конкурс, но представляющих интерес для зрителей. Всего на форум поступило 4 тыс. 500 заявок из 125 стран.

Гран-при фестиваля вручается за лучший фильм по итогам голосования жюри и зрителей.

Минский международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena - ежегодное культурное событие - проходит под патронатом Белорусского союза кинематографистов и одобрен Министерством культуры Беларуси.-0-