"Майские музыкальные вечера" проведут в Лошицкой усадьбе

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Майские музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе" пройдут 12, 19 и 26 мая, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.
Лошицкий усадебно-парковый комплекс снова приглашает меломанов на цикл мероприятий с программой, которая окунет участников в атмосферу музыкальных салонов рубежа ХІХ-ХХ столетий. Спустя десятилетия в большой гостиной усадебного дома зазвучат популярные в 1890-х - 1910-х годах произведения известнейших композиторов минувших эпох.
Концертную программу "Майских вечеров" 12 мая откроет "Европейский вечер", в "Ночь музеев", 19 мая, гостей Лошицы ожидает "Музыка в усадьбах Беларуси", а заключительным мероприятием 26 мая станут "Шедевры вокальной и инструментальной музыки".
Посетители смогут насладиться чарующими произведениями в исполнении талантливых учащихся Минского государственного музыкального колледжа имени М. Глинки и преподавателей. В концертной программе также примут участие солисты Белорусской государственной филармонии.-0-
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