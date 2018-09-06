Макей: воссоздание первого букваря - значительное событие в культурной жизни Беларуси

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 сентября 2018, Чт
+18°C
Переменная облачность EUR 2.4664
USD 2.1203
RUB 3.1061
Главное
Во время встречи От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом Румаса
Президент
Носкевич доложил Лукашенко о расследовании резонансных уголовных дел
Президент
Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца
Экономика
"Сбылась самая заветная мечта!" Учительница из Белыничей выиграла столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом пройдет в Минске - МИД
Политика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лучшие дворы и подъезды определили в Минске
18:41 Регионы
БМЗ удостоен Гран-при конкурса "Лучший строительный продукт года-2018"
18:23 Экономика
В печать отдан последний том "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі"
18:22 Общество
Составлен рейтинг самых лучших в мире музеев за 2018 год
18:15 Культура
Портреты знаменитых деятелей Беларуси можно увидеть на выставке в историческом музее
18:05 Культура
Парк "Великий камень" с 10 сентября начнет комплексное обслуживание по принципу "одна станция"
18:04 Экономика
МВД Беларуси проводит опрос об ответственности за педофилию
17:59 Общество
В Беларуси 70% позвонивших в службу "102" устраивает скорость реагирования
17:55 Общество
Аграрии Гомельской области завершили уборку зерновых
17:52 Регионы
Представители разных национальностей в телепроекте ОНТ расскажут о второй родине - Беларуси
17:37 Общество
Беларусь на международном конгрессе продемонстрирует свой потенциал в космической сфере - НАН
17:37 Общество
Маринич вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана
17:33 Политика
В Могилевской области разыскивают сбежавших воспитанников спецучилища
17:31 Происшествия
Коласовский театр готовит премьеру "Сымона-музыкі"
17:26 Культура
Два детских сада открыли в Минске к Дню города
17:15 Регионы
Турчин прогнозирует рост доходов от сферы услуг в ближайшей перспективе
17:08 Экономика
БГУ планирует запустить наноспутник в 2018 году
17:06 Технологии
ОДКБ провела тренировку по урегулированию условного кризиса в Центральной Азии
17:04 Общество
Сборные Беларуси и России по хоккею на траве сыграли вничью на квалификационном турнире к ОИ
16:58 Спорт
Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием Президентом Пакистана
16:58 Президент
Все новости
Темы
Празднование Дня города в столице Празднование Дня города в столице
Год малой родины Год малой родины
Уборочная кампания Уборочная кампания
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Макей: воссоздание первого букваря - значительное событие в культурной жизни Беларуси

Культура 06.09.2018 | 16:44
Владимир Макей
Владимир Макей

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воссоздание первого букваря - значительное событие в культурной жизни Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей на торжественном мероприятии, посвященном 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставка "Буквари народов мира" и факсимильное воссоздание первого букваря - значимое событие в культурной жизни этого года. Такие проекты эффективно содействуют популяризации наилучших примеров книжной культуры белорусского народа, сохранению нашего культурного наследия. Они также способствуют расширению и актуализации сотрудничества в сфере культуры с другими странами, развитию дружбы и взаимопонимания между народами", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что букварь помогает каждому человеку заложить основу изучения грамоты. "Достоинство букваря в том, что освоение азов языка и литературы проходит одновременно с получением первых знаний по истории, географии, культуре своего народа, его достижениям в разных сферах жизни. Букварь помогает ребенку присоединиться к национальным традициям, духовным и материальным ценностям своего народа", - отметил министр.

Презентация факсимильного издания "Букваря" состоялась неделей ранее в Национальной библиотеке, которая реализовала этот проект при поддержке министерств иностранных дел, культуры и образования, посольств Беларуси в Великобритании и в Латвии, Европейского банка реконструкции и развития и Белинвестбанка. В работе принимали участие Международная ассоциация белорусистов, Лондонская библиотека Миддл Темпл, Белорусский государственный университет.

Факсимильное издание первого "Букваря" презентовали ко Дню знанийФаксимильное издание первого "Букваря" презентовали ко Дню знаний
"Букварь" - книга, которая имеет самые большие тиражи и самую счастливую читательскую судьбу. Ни один ученик, даже если научился читать до того, как переступил школьный порог, не может ее не изучать.

Первой в мире книге под названием "Букварь" 24 июля исполнилось 400 лет. В 1618 году увидел свет "Букварь славянского языка", и к его появлению имели отношение белорусы.

Первый "Букварь" вышел на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. "Букварь" вышел на 52 листах в карманном формате. В нем размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр (в кириллической традиции), а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.

Юбилейные мероприятия в Национальной библиотеке проходят с начала года. К этому времени состоялись выставки, которые продемонстрировали 400-летнюю историю букварей, а также рассказали о букварях народов мира.-0-

Национальная библиотека Беларуси награждена дипломом Нацкомиссии по делам ЮНЕСКОНациональная библиотека Беларуси награждена дипломом Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО
"За последние десятилетия библиотека осуществила целый ряд крупных проектов по сохранению, умножению и популяризации книжного наследия Беларуси", - отметил министр иностранных дел.

Фото Оксаны Манчук

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
книги, литература, Макей, церемония
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4664 BYN 2.465 BYN 2.47 BYN
USD
2.1203 BYN 2.122 BYN 2.132 BYN
RUB
3.1061 BYN 3.1 BYN 3.105 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Носкевич доложил Лукашенко о расследовании резонансных уголовных дел
Все видео

Фотоновости

Макей принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка"
Все фото

Инфографика

Минский полумарафон - 2018 9 сентября в Минске пройдет масштабное мероприятие - четвертый Минский полумарафон. Участники - около 35 тыс. человек - профессиональные бегуны и любители.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Макей Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч
Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием Президентом Пакистана
Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах
Политика
Фото из архива Румас раскрыл подробности подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне
Маринич вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана
Взаимодействие Беларуси с ЕС обсуждалось на межмидовских консультациях в Берлине
Экономика
Фото abctv.kz Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца
БМЗ удостоен Гран-при конкурса "Лучший строительный продукт года-2018"
Парк "Великий камень" с 10 сентября начнет комплексное обслуживание по принципу "одна станция"
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Годовалый ребенок пострадал при столкновении легковушки и грузовика под Слонимом
В Могилевской области разыскивают сбежавших воспитанников спецучилища
Грузовик и машина доставки столкнулись в Минске
Общество
Фото из архива Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные
В печать отдан последний том "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі"
МВД Беларуси проводит опрос об ответственности за педофилию
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: День рождения Минска, танковый фестиваль и праздник дружбы "Италия-Беларусь"
Лучшие дворы и подъезды определили в Минске
Аграрии Гомельской области завершили уборку зерновых
Спорт
Сергей Румас. Фото из архива Румас продолжит руководить Белорусской федерацией футбола до весны 2019 года
Сборные Беларуси и России по хоккею на траве сыграли вничью на квалификационном турнире к ОИ
Роллер-марафон соберет в Минске более 300 участников
Технологии
На Августовском канале. Фото из архива Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу
БГУ планирует запустить наноспутник в 2018 году
Международный форум, посвященный облачным технологиям, пройдет в Минске
В мире
Во время Конгрессе евразийских СМИ. Фото Кабар В странах СНГ сохраняется высокий уровень доверия к государственным информагентствам - Темирбекова
Президент МОК высказался о включении киберспорта в программу Олимпийских игр
В ЮАР жираф напал на женщину и ее трехлетнего сына
Калейдоскоп
Фото из Instagram-аккаунта Григория Лепса Григорий Лепс открыл выставку икон
Футболист английского клуба опоздал на тренировку на 72 дня
Из музея в Филадельфии похищены тысячи живых скорпионов и пауков
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия