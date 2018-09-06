Макей: воссоздание первого букваря - значительное событие в культурной жизни Беларуси

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воссоздание первого букваря - значительное событие в культурной жизни Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей на торжественном мероприятии, посвященном 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка", передает корреспондент БЕЛТА.
"Выставка "Буквари народов мира" и факсимильное воссоздание первого букваря - значимое событие в культурной жизни этого года. Такие проекты эффективно содействуют популяризации наилучших примеров книжной культуры белорусского народа, сохранению нашего культурного наследия. Они также способствуют расширению и актуализации сотрудничества в сфере культуры с другими странами, развитию дружбы и взаимопонимания между народами", - сказал Владимир Макей.
Он подчеркнул, что букварь помогает каждому человеку заложить основу изучения грамоты. "Достоинство букваря в том, что освоение азов языка и литературы проходит одновременно с получением первых знаний по истории, географии, культуре своего народа, его достижениям в разных сферах жизни. Букварь помогает ребенку присоединиться к национальным традициям, духовным и материальным ценностям своего народа", - отметил министр.
Презентация факсимильного издания "Букваря" состоялась неделей ранее в Национальной библиотеке, которая реализовала этот проект при поддержке министерств иностранных дел, культуры и образования, посольств Беларуси в Великобритании и в Латвии, Европейского банка реконструкции и развития и Белинвестбанка. В работе принимали участие Международная ассоциация белорусистов, Лондонская библиотека Миддл Темпл, Белорусский государственный университет.
Первой в мире книге под названием "Букварь" 24 июля исполнилось 400 лет. В 1618 году увидел свет "Букварь славянского языка", и к его появлению имели отношение белорусы.
Первый "Букварь" вышел на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. "Букварь" вышел на 52 листах в карманном формате. В нем размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр (в кириллической традиции), а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.
Юбилейные мероприятия в Национальной библиотеке проходят с начала года. К этому времени состоялись выставки, которые продемонстрировали 400-летнюю историю букварей, а также рассказали о букварях народов мира.-0-
Фото Оксаны Манчук
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