Макеты храмов Гродненской области создадут по итогам акции "Восстановление святынь Беларуси"

3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Макеты храмов Гродненской области создадут по итогам областного этапа республиканской акции "Восстановление святынь Беларуси". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Макеты разместят на карте региона, между храмами будет проложен символический маршрут. Работа станет частью большой презентации во время финала акции в Минске в конце сентября.

В Гродненской области волонтеры движения "Доброе сердце" благоустраивают и наводят порядок в храмах различных конфессий, в списке их уже более 40. В частности, молодые люди трудились в костеле в молодом районе Ольшанка Гродно. В планах привести в порядок и благоустроить территорию православного храма в том же районе. Побывают волонтеры и на историческом объекте в гродненской синагоге, для участников акции будет организована экскурсия, отметили в обкоме БРСМ.

Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" реализуется с 2013 года по инициативе БРСМ. За это время волонтеры благоустроили сотни культовых объектов по всей стране. Организаторами акции выступают БРСМ, аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей, религиозные организации Беларуси.-0-