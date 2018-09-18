Масштабный хроникально-документальный фильм о Беловежской пуще готовится к выходу осенью

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей готовит масштабный хроникально-документальный фильм о Беловежской пуще, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В течение года съемочная группа АТН снимала заповедник таким, каким его не знают туристы. В фильме зрители увидят все четыре поры года и постоянных героев, среди которых - обычная семья, которая бросила город и бизнес ради того, чтобы переехать жить в пущу. В их доме есть Wi-Fi, но они сами пекут хлеб и ткут. Героями ленты стали также ученые, которые исследуют флору и фауну, берегут "легкие Европы". Это зуброведы и орнитологи, белорусские и польские специалисты, которые изучают поведение волков. Во время съемок были установлены датчики на птицах, благодаря чему удалось отследить их перелеты в теплые страны и возвращение домой. Чтобы получить разнообразную картинку, творческая команда АТН использовала макросъемку, оборудование ночного видения, фотоловушки и квадрокоптеры. В фильме также использованы уникальные кадры хроники о Беловежской пуще 1958 года. Фильм готовится к выходу этой осенью.

Сегодня творческая команда АТН работает также над концепцией большой субботней программы. Это будет новый формат и своего рода эксперимент на тему актуальных событий по всему миру, которыми на неделе все делились с друзьями и репостили в интернете.

Агентство теленовостей продолжит расширять линейку специальных проектов, в том числе они будут посвящены 100-летию БССР и 100-летию ВЛКСМ.

В 2019 году зрители увидят спецпроекты о II Европейских играх и Годе малой родины, также в эфир вернется многосерийный телепроект "Судьба гигантов". В нем журналисты АТН попытаются узнать, как современным белорусам удается приумножать экономические, социальные и творческие достижения предыдущих поколений.-0-