"Мастацкая літаратура" и издательство Пекинского госуниверситета начинают реализацию масштабного проекта

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское издательство "Мастацкая літаратура" совместно с издательством Пекинского государственного университета иностранных языков начинают реализацию масштабного печатного проекта. Это предусмотрено соглашением, которое было подписано сегодня на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

Уже в ближайшее время начнется работа по выпуску на белорусском языке серии книг "Терминология китайской идеологии и культуры". Над составлением этих книг работали более 100 специалистов из Китая и Европы. Издание уже готовится к выпуску в 12 странах, и вскоре оно увидит свет и в белорусскоязычном варианте. Перевод будет осуществляться в Беларуси, выход книги запланирован в КНР.

Пекинское издательство государственного университета иностранных языков за год выпускает 5 тыс. наименований книг. В свет выходят печатные издания на 68 языках.-0-