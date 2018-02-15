Мастера четырех стран представят работы из природных материалов на минералогической выставке в Минске

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минералогическая выставка-ярмарка "Каменная сказка" откроется 27 февраля в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Мастера и ремесленники из Беларуси, России, Украины и Республики Конго покажут на выставке свои работы из натуральных природных материалов. Изделия из гранатов и коллекции яшм Урала будут представлены в экспозициях "Волшебные кристаллы", "Гранатовая палитра" и "Фантазийная яшма". Отдел археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси подготовил тематическую выставку "Камень в жизни первобытного человека".

В программе мероприятия заявлена также фотовыставка "Самоцветы мира", мастер-класс "Первобытные технологии: обработка кремня и кости". Кроме этого, продолжит свою работу лаборатория "Юного геолога", где каждый желающий сможет уточнить подлинность украшений из личных "малахитовых шкатулок" и задать вопросы специалистам.

Школьники вместе со студентами-геологами и преподавателями смогут принять участие в занимательных экспериментах, узнают секреты выращивания кристаллов в домашних условиях. У всех желающим будет возможность рассмотреть в микроскоп лично собранные и приобретенные на выставке коллекции и дать им названия.

Организатором выставки-ярмарки "Каменная сказка" выступил географический факультет БГУ, завершится она 3 марта.-0-