Маститые писатели и молодые музыканты выступят в минском сквере Мулявина

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл культурных событий в сквере по бульвару имени В.Мулявина в Минске продолжит программа "Живое слово" 28 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Администрации Советского района столицы.

"На этот раз мы предложим гостям необычную комбинацию - выступления маститых писателей, причем разножанровых, и молодых музыкантов, выпускников консерватории. Что очень символично у памятника поэту и музыканту. Своеобразная дань памяти Мулявину", - отметил заведующий сектором культуры управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи районной администрации Игорь Воронин.

В программе примут участие писатели Елена Стельмах, Надея Ясминска (детская литература), Сергей Трахименок (остросюжетная литература), Василий Найдин (юмористическая литература), солистка-вокалистка Молодежного театра эстрады Ольга Колесникова и молодые исполнители на скрипке, баяне и саксофоне. С 13.00 до 16.00 они будут радовать своим творчеством всех неравнодушных к отечественному искусству.

Организаторы мероприятия - администрация Советского района, ОДО "Издательство "Четыре четверти".

Цикл культурных программ в сквере бульвара имени В.Мулявина в этом году впервые проводится у памятника главному белорусскому песняру, который был установлен в прошлом году. Первое мероприятие, посвященное Дню защиты детей, состоялось 2 июня. Затем прошли еще два - посвященное Году малой родины и "Музыкальная палитра" от Белгосфилармонии. На 11 августа запланирована развлекательная музыкально-танцевальная программа "Разрешите пригласить".-0-