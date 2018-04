Melovin с песней "Under the Ladder" представит Украину на "Евровидении-2018"

Имя: Константин Бочаров (Melovin)

Возраст: 21 год

Страна: Украина

Название песни: "Under the Ladder"

Автор:

Константин Бочаров (Melovin) исполнит песню от Украины на "Евровидении-2018". Он выступит во втором полуфинале (10 мая) с песней "Under the Ladder", что переводится как "Под лестницей".

Текст песни Melovin "Under the Ladder"

Curtains down, I'm laughing at the trial

Help me to unravel

Tangle of my innocence inside

Faith's about to be severed

Won't get any better

Walk under the ladder

Shout out just one reason what's this for

You can see that whatever the weather

That the wind's always there, always fair

And it has always been now or never

The decision has got to be made

Desperate thoughts, your hope calls you a liar

Fear begins to revel

Nothing but your will sets you on fire

Fire lasts forever

Can't get any better

Dance under the ladder

If you dare, so what you're waiting for?

You can see that whatever the weather

That the wind's always there, always fair

And it has always been now or never

The decision has got to be made

Константин Бочаров родился в Одессе в простой семье. В школе был единственным мальчиком в хоре, участвовал в театральных постановках, писал сценарии и был полностью поглощен творчеством. Окончил театральную школу, а после поступил в Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра. Является победителем 6-го сезона украинского телешоу "Х-фактор". В 2017 году прошел в финал национального отбора на Евровидение, однако жюри в итоге жюри не оценили его выступление, несмотря на огромное количество зрительских голосов. Однако в 2018 году Константин все же представит Украину на Евровидении.

