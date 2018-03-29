Меморандум о взаимопонимании планируют подписать министерства культуры Беларуси и Султаната Оман

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании намерены подписать Министерство культуры Беларуси и Министерство наследия и культуры Султаната Оман в сфере наследия и культуры, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Как планируется, подписание документа состоится во время официального визита министра культуры Беларуси Юрия Бондаря в Султанат Оман по приглашению министра культуры и наследия Омана с 31 марта по 3 апреля. Также пройдут переговоры с министром наследия и культуры Омана, членом королевской семьи Хайсамом бен Тариком аль-Саидом.

В состав официальной делегации от Республики Беларусь входит генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Владимир Гридюшко, который планирует обсудить подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве с Королевским оперным театром Маската.

Национальным историческим музеем Беларуси и Национальным музеем Султаната Оман (г.Маскат) подготовлен выставочный проект "Беларусь на перекрестке цивилизаций", который пройдет в Султанате Оман с 2 апреля по 4 июля 2018 года. Суть выставки можно передать словами Президента Беларуси, произнесенными им на церемонии открытия в 2016 году соборной мечети в Минске: "Беларусь издревле славится традициями веротерпимости и взаимного уважения между людьми разных конфессий и национальностей. В этом наша гордость, наша сила, в этом залог нашей жизнестойкости. Беларусь - страна с миролюбивым характером. Мы ценим мир и спокойствие, поэтому строим храмы для всех конфессий. Мы придерживаемся одного лозунга: любой гражданин нашей страны вправе найти свою дорогу к своему храму, и никто не имеет права и не должен его понуждать поступать иначе".

Основной идеей выставки является историческая связь Беларуси с исламским миром. Бесконфликтное сосуществование белорусов с представителями различных мусульманских народов, традиционная толерантность к исламу в Беларуси - все это чрезвычайно важно и ценно в неспокойную эпоху политических и социальных конфликтов во всем мире, подчеркнули в Министерстве культуры.-0-