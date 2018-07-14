Меня вдохновляют сильные женщины - Наталия Орейро

14 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На новые творческие свершения и яркие образы Наталию Орейро вдохновляют сильные женщины. Об этом популярная актриса и певица рассказала сегодня на "Звездном часе" в Международном пресс-центре "Славянского базара в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я вдохновляюсь сильными женщинами. Восхищаюсь теми, кто защищает свои права и борется за равенство. Очень притягателен образ матери-одиночки. Для меня все женщины - героини", - подчеркнула Наталия Орейро. В этой связи она также рассказала о своем новом фильме "Чокнутая", где сыграла главную роль: "Главная героиня откровенно говорит мужчинам все, что думает в данный момент времени, и они поэтому ее боятся. Это комедия".

Наталия Орейро - популярная певица и актриса. Однако последнее амплуа для нее предпочтительнее. Касаясь сериалов, звездная гостья отметила, что за последние годы они сильно изменились, стали более реалистичными и правдивыми.

На "Славянском базаре в Витебске" Наталия Орейро выступила в гала-концерте торжественного открытия фестиваля, программе "Золотой хит", а также входит в состав жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018".-0-