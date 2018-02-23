Мероприятия по подготовке Витебска к "Славянскому базару" необходимо завершить к Дню города 23 июня - Николайкин

23 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Все мероприятия по подготовке Витебска к проведению "Славянского базара" необходимо завершить к Дню города 23 июня. Такую задачу перед руководителями всех заинтересованных ведомств поставил сегодня на заседании Витебского горисполкома его председатель Виктор Николайкин в ходе рассмотрения вопроса о подготовке к форуму, передает корреспондент БЕЛТА.

"23 июня мы будем праздновать День города. К этой дате все мероприятия по подготовке областного центра к проведению "Славянского базара" должны быть завершены. Каждый должен четко понимать свои задачи и выполнять их, осознавать ответственность за возглавляемые объекты", - сказал Виктор Николайкин.

При подготовке к фестивалю в городе запланирован текущий ремонт ряда объектов (культурные, спортивные учреждения, гостиницы), улично-дорожной сети, инженерных сооружений и коммуникаций, праздничной подсветки и иллюминации, ямочный ремонт центральных улиц и примыкающих к ним проездов и междворовых территорий. Предусмотрены посадка новых зеленых насаждений, декоративное оформление клумб, цветников, благоустройство парков Фрунзе, Тысячелетия и другие мероприятия.

Финансирование работ будет вестись в основном за счет собственных средств предприятий и внебюджетных средств. "Все должны полагаться в первую очередь на свои силы", - подчеркнул Виктор Николайкин.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы до открытия и после закрытия форума.-0-