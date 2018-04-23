Мероприятия по защите конструкций бывшего дворца Радзивиллов в Полонечке разработают до 2 мая

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по защите конструкций здания бывшего дворца Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района будут разработаны до 2 мая. Такое решение приняла комиссия райисполкома, обследовавшая место обрушения здания флигеля бывшего дворца, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

Комиссия установила, что произошла просадка фундамента угловой части здания и откол части бутового фундамента, а это повлекло разрушение кирпичной стены и деревянного перекрытия. Существующая часть кирпичной кладки угрозы падения не имеет. Принято решение об ограждении территории флигеля, чтобы ограничить доступ людей, а до 2 мая УКС Барановичского района поручено разработать мероприятия по защите оставшейся части конструкций здания от атмосферного воздействия.

Как сообщалось БЕЛТА, "Брестоблимущество" назначило на 29 мая повторный открытый аукцион по продаже бывшего дворца Радзивиллов. Начальная цена продажи составляет Br19,2 тыс. - это 20% от стоимости объекта. На торги со снижением цены на 80% комплекс выставляется в четвертый раз.

Дворец в д. Полонечка является памятником архитектуры классицизма. Он был построен во второй половине XVIII века по приказу Матея Радзивилла по образу и подобию итальянской виллы Тривулзино. Потомки Радзивиллов жили в Полонечке до 1939 года. После войны во дворце располагалась школа-интернат. С 1999 года он пустует. Объект включен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. -0-