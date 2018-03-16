Местные власти предложат, как стимулировать интерес собственников по реставрации объектов наследия

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные органы власти представят предложения по стимулированию заинтересованности собственников объектов историко-культурного наследия в их реставрации. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир, передает корреспондент БЕЛТА.
На недавней коллегии Министерства культуры принято решение о необходимости разработки подходов по стимулированию участия физических и юридических лиц в реставрации объектов историко-культурного наследия, а также сохранении объектов нематериального наследия.
В Минкультуры считают, что местные органы власти, зная ситуацию изнутри, могут внести предложения, каким образом стимулировать интерес собственников объектов, которые включены в Государственный список историко-культурных ценностей. Возможно, это могут быть определенные финансовые послабления, отметила Наталья Хвир.-0-
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