Местные власти предложат, как стимулировать интерес собственников по реставрации объектов наследия

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные органы власти представят предложения по стимулированию заинтересованности собственников объектов историко-культурного наследия в их реставрации. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир, передает корреспондент БЕЛТА.

Средства из бюджета на объекты наследия будут направляться в 2018 году на продолжение реставрации Бюджетные средства направляются, исходя из необходимости концентрирования средств на объектах, реставрационные работы на которых начаты в предыдущие годы, для обеспечения их скорейшего ввода и вовлечения в общественно-культурную деятельность региона.

На недавней коллегии Министерства культуры принято решение о необходимости разработки подходов по стимулированию участия физических и юридических лиц в реставрации объектов историко-культурного наследия, а также сохранении объектов нематериального наследия.

В Минкультуры считают, что местные органы власти, зная ситуацию изнутри, могут внести предложения, каким образом стимулировать интерес собственников объектов, которые включены в Государственный список историко-культурных ценностей. Возможно, это могут быть определенные финансовые послабления, отметила Наталья Хвир.-0-