Метрическую запись о крещении Адама Мицкевича покажут в музее истории литературы

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увидеть метрическую запись о крещении Адама Мицкевича можно будет на выставке в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.
Временная литературно-художественная экспозиция "Шляхецкія быліцы Адама Міцкевіча", посвященная 220-летию со дня рождения великого поэта, будет открыта 1 февраля. Она даст старт праздничным мероприятиям в юбилейный год. У гостей появится уникальная возможность увидеть метрическую запись о крещении Адама Мицкевича (1798 год), метрическую запись о браке дедушки и бабушки поэта (1763 год), метрику о крещении матери писателя Варвары Маевской (1769 год). Кроме того, гостей вернисажа ждут мастер-классы от школы танцев ХІХ века "Капитель".
Фигура Адама Мицкевича, его неповторимое творчество, жизнь просветителя стали одним из самых больших достояний мировой культуры, неиссякаемым источником духовности белорусского и польского народов. -0-
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