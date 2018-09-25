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Международную программу "ТЕАРТа" откроет "Свадьба" в режиссуре Оскараса Коршуноваса

Культура 25.09.2018 | 14:02
Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международную программу форума "ТЕАРТ" в Минске откроет спектакль "Свадьба" ОКТ/Вильнюсского городского театра - современная адаптация пьесы Бертольта Брехта в режиссуре Оскараса Коршуноваса, сообщает БЕЛТА.

Для известного литовского режиссера это уже пятый приезд на "ТЕАРТ", и он обещает стать незабываемым для зрителя: ведь в зависимости от города, принимающего "Свадьбу", меняются культурные акценты в спектакле. Так, в Петербурге брехтовскую невесту отдавали под песни ДДТ и шутки про разводные мосты. "Свадьбу" с белорусским акцентом сыграют на сцене Республиканского театра белорусской драматургии 25 и 26 сентября.

Еще один постоянный гость "ТЕАРТа" - Тимофей Кулябин, известный по спектаклям "Иванов" и "Онегин" - многократным номинантам на "Золотую маску". Постановка "Три сестры" Новосибирского государственного академического драматического театра "Красный факел" - парад жанров, где можно встретить черты черной комедии, психологической драмы и триллера. Особую атмосферу создаст исполнение ролей на языке жестов: теперь герои Чехова друг друга не слышат по-настоящему. Увидеть спектакль - обладателя специального приза жюри драматического театра и театра кукол "За выдающийся актерский ансамбль" ("Золотая маска-2017") - можно 6 и 7 октября на площадке Дворца культуры МАЗ.

Для поклонников танцевального жанра "ТЕАРТ-2018" подготовил три хореографических спектакля. Южнокорейский театр современного танца "Модерн Тэйбл" 30 сентября покажет "Даркнесс Пумбу" - постановку о бродячих музыкантах. Два спектакля привезет Польский театр танца из Познани. На сцене Центрального Дома офицеров 8 октября - постановка известнейшего норвежского хореографа, режиссера и члена гильдии писателей Норвегии Джо Стремгена. Спектакль "40" многослойный: он одновременно рассказывает судьбу женщины, отмечающей четвертый десяток, историю целой страны и Познанского театра танца. А 9 октября спектакль "Жатва" в постановке Игоря Гошковского и хореографии Ивоны Пасиньской окунет зрителей в пасторальную жизнь. Все в спектакле - и хореография, и музыка - говорят о вечной связи хлебного зерна и земли, мужчины и женщины, лидера и общества и, наконец, жизни и смерти.

"ТЕАРТ" приглашает оценить классическую историю трех мушкетеров в неклассическом исполнении. Заснувшие во Франции XVII века Атос, Портос и Арамис проснулись в наши дни в Вене. Однако порядки не поменялись. Только вместо бюргеров и королевских особ - пограничники, политики, беженцы и бизнесмены. Существенное место в музыкальном мокьюментари отведено видеоматериалам, документально отражающим реальное путешествие мушкетеров по современным странам Центральной и Восточной Европы.

4 октября покажут спектакль "Просто киносъемка" Национального театра Финляндии. Лауреат крупнейшей театральной премии "Европа - театру" легендарный финский режиссер Кристиан Смедс создал постановку - признание в любви к киноискусству и пригласил для ее исполнения ведущих актеров из Венгрии и Эстонии - Аннамарию Ланг и Юхана Ульфсака. Актеры говорят о кино, показывают сцены из фильмов, но все это лишь игра на фоне разбросанного попкорна.

Продолжат программу спектакли - участники Авиньонского театрального фестиваля. Бельгийский режиссер Анн-Сесиль Вандалем 11 октября продемонстрирует зрителям политический триллер "Арктика" ("Дас Фройляйн Компани", Национальный театр Бельгии и Национальный театр Одеон (Париж, Франция), где язык кино используется для создания эффекта путешествия в 2025 год. Шестеро пассажиров круизного лайнера оказываются втянутыми в политический заговор, и все, что им остается, это попытаться распутать его и выбраться из ледяной ловушки.

Второй авиньонский спектакль - "Сайгон" театральной компании "Лез Омз Аппроксиматиф" - покажут 15 октября. Созданный в копродукции Национального театра в Страсбурге, Национального театра Одеон, Авиньонского фестиваля и Вьетнама, он расскажет истории "иностранных вьетнамцев", начавших новую жизнь во Франции, где все оказалось куда прозаичнее, чем им мечталось.

Закрытие фестиваля "ТЕАРТ". Разгеметизация" состоится 16 октября в культурном инкубаторе "ОК16".

Организаторы VIII Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ": Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", Белгазпромбанк, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-

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