25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХІV Международные книговедческие чтения пройдут в Минске под знаком 400-летия первого "Букваря", сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси.

Открытие чтений состоится 26 апреля. Тема 400-летия первого издания "Букваря" - далеко не единственная на нынешних чтениях, но очень важная. Тематическое поле конференции выделяется разнообразием, неизменным интересом к книжной культуре Беларуси и осмысления ее феномена в мировом контексте. Во время научного мероприятия состоятся пленарное заседание, шесть секций, мастер-класс "Учим грамоту легко", в которых примут участие исследователи из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины.

Организаторы конференции - Министерство культуры Беларуси и Национальная библиотека Беларуси. Соорганизаторами выступают Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка и Национальный институт образования. Партнеры - проект Европейского союза MOST и Польский институт в Минске.

В этот же день состоится вернисаж международной выставки "Буквари народов мира". Начнется торжество открытием главного символа юбилейных событий - двухметрового объемного "Букваря". Он воплощает весомость и ценность уникального издания, которое закладывает основы культуры и является началом на пути освоения знаний.

Экспозиция представляет разнообразие вариаций первой книги для обучения грамоте в разных странах. Впервые в Беларуси будет представлено около 1 тыс. 400 букварей на 587 языках.

Основа экспозиции - уникальная частная коллекция букварей и азбук латвийского педагога, автора букварей и книг о народах мира, коллекционера Юриса Цыбульса. Особое место занимают белорусские книги для обучения грамоте XVI-ХХІ веков из фондов Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка организована при участии посольства Латвии в Беларуси, посольство Беларуси в Латвии, проекта мобильности Европейского союза MOST. Она будет работать в Музее книги Национальной библиотеки до середины сентября.-0-