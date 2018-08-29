Международный фестиваль исторической реконструкции пройдет 8-9 сентября в Минске

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль "Мiнск старажытны" 8-9 сентября соберет в белорусской столице представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья, сообщила сегодня журналистам начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова, передает корреспондент БЕЛТА.

В программе значатся рыцарские, конные турниры, турниры лучников, показательные выступления. Будет воссоздана атмосфера прошлых эпох: от Древнего Рима и времен викингов до Второй мировой войны. Действо развернется на перекрестке проспектов Победителей и Машерова.

Откроется фестиваль 8 сентября в 11.00 парадом клубов реконструкции, а вечером состоится массовое театрализованное сражение с импровизированным штурмом замка. На протяжении двух дней на зеленой зоне развернутся палаточные лагеря, торговые ряды, ярмарка ремесленников, монетный двор. Гостям предложат поучаствовать в мастер-классах, пробежать средневековую полосу препятствий, покататься на аттракционах.

"Кроме белорусских клубов исторической реконструкции ожидаем гостей из стран-соседок - России, Литвы, Украины. Об участии заявили 300-400 человек", - сказала Виталина Рудикова.

Перед зрителями выступят группы "Хмельны Вiр", Spiritual Season, Pawa, Нok-Key, Lity Taler, "Без паники", "Немига" и др.-0-