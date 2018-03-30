Международный фестиваль камерной музыки пройдет в Полоцке с 5 апреля по 8 мая

30 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. ХХХІ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдет в Полоцке с 5 апреля по 8 мая, сообщила БЕЛТА заведующая концертным отделом Софийского собора Елена Мартынова.

Участниками фестиваля в этом году станут прославленные музыканты и молодые таланты мирового исполнительского искусства из Беларуси, Германии, Литвы, России, Исландии и Эстонии. "Фестиваль - это незабываемый праздник для всех ценителей музыки. В неповторимой атмосфере Софийского собора прозвучат шедевры старинной камерной музыки, произведения великих композиторов современности, премьеры отечественных и зарубежных авторов. Полоцкий форум входит в число знаковых событий в музыкальной жизни Беларуси и является ее неотъемлемой частью", - подчеркнула Елена Мартынова.

На торжественном открытии фестиваля 5 апреля выступит камерный оркестр "Европа-Центр" под руководством Раиля Садыкова. Прозвучит музыка великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Второй концерт состоится 8 апреля - это будет выступление немецкого органиста Кристофа Хаузера, который наряду с классическими произведениями исполнит органные импровизации на пасхальные темы, а также сюиту на музыку Харальда Феллера из кинофильма "Звездные войны".

"Фортепианный вечер 12 апреля посвящен памяти выдающейся пианистки, талантливого педагога, заслуженной артистки России, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории Нины Николаевны Серёгиной, безвременно ушедшей из жизни в 2017 году. Она воспитала несколько поколений талантливых и успешных пианистов, многие из которых стали лауреатами престижных международных конкурсов. В память о своем педагоге на сцене Софийского собора выступят Юргис Алекнавичюс из Литвы и Мария Сапаргалиева из России", - пояснила заведующая концертным отделом.

Звезды Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси выступят в Софийском соборе 18 апреля. В концерте прозвучат романсы и песни прославленного композитора ХХ века Георгия Свиридова на слова А.Пушкина, А.Блока, Р. Бернса, В.Маяковского, П.Беранже, а также шедевр свиридовской камерной музыки - цикл на слова Сергея Есенина "Отчалившая Русь".

26 апреля к 200-летию со дня рождения белорусского композитора XIX века Флориана Миладовского впервые в Полоцке прозвучит месса "Спевы да святой Імшы", которая была утеряна более века назад и получила вторую жизнь в наши дни: произведение восстановили по фрагментам рукописей, сохранившимся в Варшавском музыкальном обществе им. С.Монюшко. Эту мессу исполнит дебютант фестиваля - белорусский камерный хор Salutaris.

Завершающим аккордом фестиваля станет концерт Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением эстонского дирижера Эрки Пехка. Впервые в Софийском соборе выступят известные солистки из Исландии Кристиана Хелгадоттир (флейта) и Гуннхилдур Эйнарсдоттир (арфа). В программе музыка Моцарта, Дебюсси и японского композитора Такэмицу.-0-