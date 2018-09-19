Международный фестиваль "Кліч Палесся" расширяет географию

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль этнокультурных традиций "Кліч Палесся" расширяет географию участников, сообщил корреспонденту БЕЛТА консультант управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси Иван Голобурда.

Традиционно на празднике, который проводится раз в два года, выступают артисты из Беларуси, России, Украины. В нынешнем впервые примут участие гости из Польши, Китая, Индии. "За годы своего существования форум стал узнаваемым. И интерес к нему растет как со стороны непосредственных участников, так и зрителей. Его посещают с каждым разом все больше гостей, и в этом году ожидается около 30 тыс.", - рассказал Иван Голобурда.

V Международный фестиваль этнокультурных традиций "Кліч Палесся" пройдет 22 сентября в агрогородке Лясковичи (Петриковский район Гомельской области). Его участниками станут более 1 тыс. 700 человек. Среди них - группы NaviBand, "Дрозды", творческие коллективы, мастера и ремесленники из восьми районов Гомельской (Житковичский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Хойникский) и трех районов Брестской (Лунинецкий, Пинский, Столинский) областей, коллективы зарубежных стран.

Идея праздника заключается в демонстрации самобытной культуры и быта полешуков, традиций, которые столетия назад заложены предками. Программа фестиваля разнообразна и будет интересна гостям разного возраста.

На открытии назовут имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания "Ганаровы паляшук". Сегодня такой статус имеют 7 жителей страны.

Яркое и зрелищное действо развернется на площадке тематических подворий "У сваiм краi, як у раi". Здесь представители Припятского региона воссоздадут традиции и колорит поселений Полесского края. Гости смогут узнать версию происхождения необыкновенных названий деревень. Как отметил Иван Голобурда, фестиваль нацелен не только развлекать, но и развивать. Проведут праздник "Сярод вёскі карагод", на площадке будут организованы традиционные народные игры для всех желающих, в том числе бытового танца "Танчым па-даўнейшаму". В программе - выступления аутентичных коллективов, конкурс красоты "Палеская Прыгажуня - 2018", фестиваль книги и прессы, выставка туристического потенциала Гомельской области, молодежная дискотека, фейерверк.

Организаторы позаботились о том, чтобы зрители могли комфортно добраться к месту действия: ежечасно от райцентров Петриков и Житковичи будут курсировать дополнительные маршруты до Лясковичей.

Международный фестиваль "Кліч Палесся" направлен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Организаторами выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк "Припятский" и др.-0-