Международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena открывается в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena проходит в Минске по 23 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

В конкурсную программу игровых фильмов попали 24 короткометражки из разных стран. Всего в этом году фестиваль получил около 4,5 тыс. работ из 125 стран. Фильмы-финалисты будут представлены в столичных кинотеатрах "Беларусь" и Velcom cinema by Silver Screen cinemas. В числе гостей, которые приедут в Минск, - кинематографисты из России, Украины, Швеции, Египта и Республики Корея.

В течение пяти дней фестиваля Kinosmena пройдут показы следующих программ: белорусские фильмы, зарубежное игровое кино, хорроры, анимация, а также секция "Особый взгляд".

Среди достойных работ зрители смогут увидеть фильм "The Other Side of Dooman River" ("Другой берег реки Думан"). Картина снята режиссером из Республики Корея, автор представит свою работу лично. Также свои картины презентуют режиссеры из Швеции, которые являются лауреатами известнейших кинофестивалей Европы.

Фестиваль открывает работу уже сегодня: пройдет показ белорусских картин-финалистов, среди которых зрители выберут победителя. Лучшие короткометражные фильмы прошлого года (Kinosmena Best 2017) можно будет увидеть 20 сентября. Официальное открытие фестиваля состоится 21 сентября, где пройдет знакомство с режиссерами, членами жюри, а также пройдет показ первой конкурсной программы. В программе кинофестиваля 22 и 23 сентября анимация, хорроры и секция "Особый взгляд". Объявление победителей и вручение призов состоится 23 сентября. Гран-при фестиваля вручается за лучший фильм по итогам голосования жюри и зрителей.

Показы короткометражных фестивальных картин будут организованы также в Витебске, Могилеве, Гомеле, Мозыре и Молодечно.

Минский международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena - ежегодное культурное событие - проходит под патронатом Белорусского союза кинематографистов и одобрен Министерством культуры Беларуси.-0-