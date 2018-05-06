Международный фестиваль студенческих хоров пройдет в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Международный фестиваль студенческих хоров "Папараць-кветка" пройдет 10-13 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Участниками станут более 200 человек, представляющих восемь коллективов из Беларуси и России. Среди них Народная хоровая капелла БГУ, хоровой коллектив "Белая вежа" (Беларусь), хор Санкт-Петербургского горного университета "Montem", камерный хор "Cantares" Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича, молодежный хор "Бревис" Музыкальной школы имени Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург), народный Академический мужской хор автотракторного факультета Национального исследовательского Южно-Уральского государственного университета (Россия).

В первый день коллективы представят свои визитные карточки, выступив с одним номером. Также состоится мастер-класс "Белорусская народная песня в современной обработке", который проведет главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы имени Г. Ширмы Ольга Янум.

Конкурсная программа состоит из двух испытаний: исполнение светской и духовной музыки. Первый тур пройдет 11 мая в концертном зале "Верхний город". А вечером в Архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии коллективы исполнят духовную музыку. Прозвучат классические произведения, а также творческие работы современных композиторов.

Выступление артистов оценит профессиональное жюри в составе Ержана Даутова (Казахстан), Ольги Миненковой, Ольги Янум и Семена Климанова (Беларусь).

Кульминацией форума станет гала-концерт, который пройдет 12 мая в Минске по адресу: площадь Свободы, 23А. Начало в 16.00.

Организатором мероприятия выступило управление по делам культуры БГУ.-0-