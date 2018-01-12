Международный фестиваль "Тэатральны куфар-2018 БДУ" пройдет в Минске 19-28 сентября

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете объявлен прием заявок на участие в XV Международном фестивале студенческих театров "Тэатральны куфар-2018 БДУ", который пройдет в Минске 19-28 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Заявки на участие принимаются до 1 марта включительно. Организатором фестиваля выступило управление по делам культуры БГУ. Целью мероприятия является поддержка международного молодежного фестивального движения и популяризация студенческого любительского художественного творчества.

В прошлом году в фестивале принял участие 21 университетский театр из 9 стран: Беларуси, России, Великобритании, Польши, Сербии, Чили, Болгарии, Филиппин, Туниса. Беларусь представляли семь театральных коллективов. Всего в конкурсной программе приняли участие более 200 артистов.

Международный фестиваль студенческих театров "Тэатральны куфар" проводится ежегодно с 2004-го с целью объединения талантливой и активной молодежи со всего мира. За этот период его участниками стали студенческие театральные коллективы 45 стран. Фестиваль является единственным в Беларуси Международным фестивалем студенческих театров и одним из самых известных в Восточной Европе.-0-