Международный форум исследователей белорусской сказки открывается в Минске

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум исследователей белорусской сказки пройдет 17-18 мая в Национальной академии наук Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НАН.

В мероприятии примут участие ведущие исследователи сказочного эпоса из Беларуси, России, Украины, Эстонии и Болгарии.

Форум открытый. Пленарное заседание состоится 17 мая. Ему будет предшествовать концерт. Выступят мастера жанра сказки, носители, а также подражатели традиции. Пройдет презентация фольклорного сборника текстов из Любанского района "Сказка с былью пополам", будет работать тематическая выставка детских рисунков.

В программе 18 мая - заседания секций конференции, круглый стол "Современная литературная сказка: между вымыслом и правдой".

Сказочный эпос - крупнейшее достояние белорусской национальной культуры - и сегодня сохраняет свое эстетическое, познавательное и воспитательное значение. Белорусские сказки, будучи прочно встроенными в мировую сокровищницу, характеризуются рядом особенностей на различных уровнях - сюжетно-образным, мотивным, а также выделяются языком, который здесь приобретает особый колорит и выразительность. Развитие письменной белорусской культуры, естественно, привело к возникновению и расширению авторских сказок.

Традиции сказочной литературы в жизни белорусского народа очень прочные. И все же современные цивилизационные процессы отодвигают сказку на периферию изящной словесности. Поэтому возникла потребность акцентировать важность искусства сказки для общества в целом и личности в частности.

Организатор мероприятия - Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси.-0-