Международный форум традиционной культуры пройдет в Могилеве 24-28 апреля

12 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Ученые и специалисты по изучению фольклора и традиционной культуры встретятся в Могилеве во время международного форума "Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества". Мероприятие пройдет с 24 по 28 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Среди участников - представители 10 стран: Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана, Украины, Китая. Их общение будет направлено на развитие и укрепление международных культурных связей, обмен духовными и культурными ценностями, а также опытом работы по сохранению и актуализации нематериального культурного наследия.

В первый день форума состоится праздник народного творчества "Сябрына беларускага майстэрства", где творческие коллективы области представят фольклорное наследие могилевской земли: побытовые танцы, волочебные песни, наигрыши, карагоды и многое другое. Также гостям презентуют традиции изготовления соломенных пауков в Быховском районе - нематериальное наследие региона, которое внесено в 2017 году в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Мастера декоративно-прикладного искусства проведут серию мастер-классов, представят свои работы на тематической экспозиции. Здесь можно будет увидеть аксессуары и элементы к традиционному и стилизованному народному костюму, мужские и женские головные уборы Могилевщины в традиционном и современном стилях, образцы обрядовых кукол.

Также в программу первого дня форума вошли дефиле-демонстрация традиционного белорусского костюма и работа международной научно-практической конференции "Национальный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре".

В последующие дни запланировано награждение победителей областного конкурса-выставки аксессуаров и элементов к традиционному и стилизованному народному костюму "Мир формы и цвета", театрализованное фольклорное представление "Кола жыцця" - гала-концерт победителей областного фестиваля фольклорного искусства "Скарбніца Падняпроўя".

26 апреля в 17.00 на площадке у здания областного методического центра состоится праздник "Скарбніца Падняпроўя", где будут организованы тематические театрализованные экспозиции праздников и обрядов народного календаря белорусов. Здесь же желающих познакомят с блюдами региональной кухни, фольклорно-игровыми программами и фрагментами обрядов.

Организаторами международного форума выступили Министерство культуры, Могилевский облисполком, Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы.-0-