Международный конгресс библиотекарей пройдет 18-19 октября в Минске

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" пройдет 18-19 октября в Национальной библиотеке в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

В конгрессе примут участие ведущие специалисты библиотек, представители научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений, разработчики и производители программного обеспечения, технических средств и информационной продукции из Азербайджана, Беларуси, Польши, России, США и Украины.

Главная тема форума - "Комфортная среда библиотек: новые технологические и материально-технические решения". Делегаты обсудят проектирование, строительство и эксплуатацию библиотечных зданий, их архитектуру, дизайн и организацию пространства, технологии обеспечения безопасности и облачных вычислений, презентуют информационно-поисковые системы, проанализируют работу электронных библиотек и других онлайн-ресурсов.

На полях конгресса пройдут презентации, мастер-классы и круглые столы. В день открытия форума, 18 октября, состоится награждение победителей ХХVI Республиканского конкурса "Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры". 19 октября все желающие смогут посетить лекцию американского библиотекаря Чарльза Форреста.

Кроме того, во время форума будет работать выставка "Библиотеки будущего: технологии, здания, оборудование". На ней будут представлены новейшие достижения в сфере информатизации и технического оснащения библиотек, широкий спектр продукции и услуг компаний, которые занимаются промышленным производством и продажей стеллажного оборудования, проектированием и обслуживанием систем безопасности.

Организаторами конгресса являются Министерство культуры Беларуси и Национальная библиотека.-0-