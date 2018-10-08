Международный конкурс "Янтарный соловей" открылся в Калининграде

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс вокалистов имени Зары Долухановой "Янтарный соловей" открылся в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

Конкурс в этом году проходит в 11 раз, участие в нем примут 150 вокалистов из 16 стран - из России, Армении, Казахстана, Литвы, Молдовы, США, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и других государств. В этом году "Янтарный соловей" посвящен 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Зары Долухановой.

Конкурс продлится до 14 октября, проводится он по двум номинациям: "профессиональные исполнители" и "молодые исполнители". В числе наград - Гран-при - янтарная статуэтка соловья, денежные премии до 200 тыс. рублей. Специальная премия предусмотрена за лучшее исполнение романсов из репертуара Долухановой. Предусмотрены награды педагогам участников конкурса, лучшему концертмейстеру. Все конкурсанты этого года получат в подарок "Большую соловьиную энциклопедию" - о десяти предыдущих конкурсах, его участниках и победителях.

Международный конкурс вокалистов "Янтарный соловей" проходит в Калининграде с 1992 года.-0-