Международный литературный конкурс памяти Константина Симонова объявлен в Могилевской области

29 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области объявлен международный литературный конкурс, посвященный памяти писателя Константина Симонова и Году малой родины, сообщили БЕЛТА в областном отделении общественного объединения "Союз писателей Беларуси".

Конкурс проводится по трем номинациям: "Малая проза", "Поэзия" и "Перевод". Участникам 15-18 лет предлагают написать сочинение в эпистолярном жанре (жанре письма) на тему "Здравствуй, мой ровесник из мирного XXI века…". Для возрастных категорий от 18 до 35 лет и от 35 лет и старше другая тема - "И кажется, что не было войны…". Это могут быть произведения, посвященные Константину Симонову, героической обороне Могилева (событиям лета 1941 года), победе в мае 1945 года, Году малой родины, антивоенной тематике, мировоззренческие. Конкурсанты могут попробовать свои силы и в переводе на белорусский язык стихотворения Константина Симонова "Дом друзей" или "Майор привез мальчишку на лафете…".

Конкурсные работы необходимо прислать до 1 ноября 2018 года (с пометкой "Конкурс-Тема-Номинация-Возраст-(Ф.И.О.)") на электронный адрес: elena.opidovich@mail.ru. Произведения должны быть напечатаны на одной стороне листа формата А4. Общий объем предоставляемых работ не должен превышать 3 печатных листов формата А4.

Победителей литературного конкурса определят в каждой номинации и по каждой возрастной категории. Торжественная церемония награждения состоится на "Симоновских чтениях-2018" в Могилеве 30 ноября -1 декабря. Лауреатам вручат дипломы и ценные подарки.

Организаторами конкурса выступают: Могилевское городское отделение республиканского общественного объединения "Русское общество", Могилевское областное отделение Союза писателей Беларуси, Смоленская и Брянская областные организации Союза писателей России при поддержке посольства России в Беларуси, представительства Россотрудничества - Российского центра науки и культуры (Минск), Могилевского городского Совета ветеранов.

Константин Симонов прославил подвиг защитников Могилева в июле 1941 года. Он побывал в осажденном фашистами городе, посетил передний край обороны на Буйничском поле, где были подбиты 39 фашистских танков и бронемашин. Здесь он встретился с особо отличившимися в этом бою воинами-защитниками, в числе которых полковник Семен Кутепов, ставший прообразом генерала Серпилина. О героях этого сражения военкор поведал на страницах газеты "Известия". Позже писатель не раз возвращался к обороне Могилева, часто приезжал в областной центр, бывал на местах былых сражений, встречался с их участниками. Характеры и судьбы многих из них в той или иной степени получили отражение в его романах. Согласно завещанию прах Константина Симонова развеян над Буйничским полем под Могилевом.-0-