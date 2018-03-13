13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный пасхальный фестиваль "Радость" пройдет в Минске с 22 марта по 1 апреля по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Фестиваль объединит духовную, культурную, детскую и благотворительную программы, а также пасхальную выставку-ярмарку подарков, на которой будут представлены изделия монастырей и храмов из Беларуси, Молдовы, России, Сербии, Украины, Черногории.

Гостей ждут увлекательные мероприятия, мастер-классы, вечерние концерты. Будет организована фотогалерея, пройдут акции - "Раскрасим пасхальное яйцо" и традиционная благотворительная. Атмосферу праздника помогут создать встречи с творческими личностями, выступления музыкантов и др. В детской гостиной можно будет послушать сказки, посмотреть занимательные спектакли и сделать подарки для близких своими руками.

"Название мероприятия отражает его цель - поделиться с гостями радостью, которая имеет множество граней, - отметили в пресс-службе. - Международный пасхальный фестиваль предоставляет возможность отвлечься от повседневной суеты и хлопот и поможет подготовиться к празднованию Светлого Христова Воскресения".

Подробная программа фестиваля "Радость" будет вскоре опубликована на сайте obitel-minsk.by. Торжественная церемония открытия запланирована на 22 марта в столичном Дворце искусств (ул. Козлова, 3). Вход для посетителей свободный.-0-