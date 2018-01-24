Международный симпозиум "Писатель и время" пройдет в дни книжной выставки в Минске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Международный симпозиум литераторов "Писатель и время" пройдет в дни XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая состоится 28 февраля - 4 марта, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

На симпозиум приглашены знаковые писатели ближнего и дальнего зарубежья. Свое согласие на участие в нем подтвердили литераторы более 20 стран.

Основными темами станут мировая художественная общность как признак современной культуры, а также единство и многообразие мирового литературного процесса; литературно-художественные периодические издания как средство расширения культурных взаимосвязей; 500-летие белорусского книгопечатания в культурной жизни разных народов и итоги юбилейного года; литература в цифровую эпоху и др.

Расширяя свои границы как по актуальным тематическим направлениям, так и составу участников, за годы проведения симпозиум по праву стал знаковым международным проектом, направленным на сохранение духовно-нравственных основ развития общества и государства, укрепление гуманитарных связей между писателями стран дальнего и ближнего зарубежья.

Во время симпозиума состоится семинар литераторов-переводчиков, который организован Министерством информации Беларуси во взаимодействии с Международным фондом гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ в рамках реализации международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", а также литдискуссия молодых писателей, организованная при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Главной темой XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки определена тема "Беларусь - культурная площадка Европы". Почетным гостем форума будет Сербия, центральным экспонентом - Казахстан.

Выставка пройдет в административном комплексе по пр. Победителей, 14. Вход свободный.

Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-