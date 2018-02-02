Минчане на концерте "Назад в СССР" стали свидетелями музыкального ринга

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители концерта "Назад в СССР", который состоялся в Белгосфилармонии 1 февраля, стали свидетелями музыкального ринга: твист и буги-вуги противостояли строгому песенному жанру советской эпохи времен Муслима Магомаева и Эдуарда Хиля, рассказал известный белорусский исполнитель Игорь Задорожный корреспонденту БЕЛТА.

Игорь Задорожный - участник многих популярных телевизионных проектов - стал одним из главных действующих лиц этого вечера. Дирижер и автор аранжировок произведений концерта - заслуженный артист Беларуси Александр Кремко. Концерт получился своего рода музыкальным рингом: дружеским противостоянием твиста и буги-вуги в сопровождении группы "Стиляги.by" и строгого песенного жанра советской эпохи времен Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Валерия Ободзинского, Анны Герман в сопровождении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Козинца. Вместе с Игорем Задорожным ретро-хиты исполнили Надея Бронска, Марина Василевская, Анастасия Рачицкая и Анна Янковская.

Как отметил белорусский композитор и продюсер Вадим Рузов, Игорь Задорожный решил исполнить те песни, которые отличаются своей особой атмосферностью. "Чем манит СССР, почему хочется туда вернуться? Эта особенность заключается в том числе в музыке, которую исполняли тогда. Эти песни в 60-70-е годы прошлого века были любимы, популярны. Они становились шлягерами и звучали повсюду. Сейчас пишется много песен, но зачастую они одноразовые", - поделился мнением Вадим Рузов.

Концерт "Назад в СССР" вышел театрализованным действом с потрясающими декорациями, танцами, костюмами того времени. На сцене происходила смена нескольких инструментальных коллективов и оркестра. А второе отделение концерта стало полуторачасовой дискотекой в фойе Белгосфилармонии со светомузыкой и эффектами. Публика с удовольствием танцевала под аккомпанемент группы "Стиляги.by".-0-