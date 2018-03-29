Министерство культуры подготовило предложения по решению проблемы закрепления кадров

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси подготовило предложения по решению проблемы закрепления кадров, сообщила на коллегии ведомства первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблема закрепления кадров на местах после окончания срока отработки по распределению учебного заведения является основной, отметила Ирина Дрига. Анализ показал, что за период с 2012 года только около 40% выпускников учреждений образования в сфере культуры остались на своем первом рабочем месте после окончания срока отработки.

Министерство культуры считает важным искать пути повышения заинтересованности в закреплении на рабочем месте. Причем не только материально стимулировать, но и создавать для молодых специалистов благоприятные условия для профессиональной реализации. В частности, предлагается внесение изменений в законодательство, направленных на увеличение с 50% до 200% надбавок к окладу молодым специалистам с высшим образованием, включенным в банк данных талантливой молодежи и принятым на работу в организации, финансируемые либо получающие субсидии из республиканского бюджета. Также предлагается проработать вопрос о включении в число лиц, имеющих право на получение арендного жилья в комплексе "Магистр" в Минске, педагогических работников учреждений среднего специального и дополнительного образования в сфере культуры, о применении понижающего коэффициента от 0,2 до 0,5 для граждан, которым арендное жилье предоставлено в первоочередном порядке в связи с характером трудовых отношений.

Будет продолжена практика проведения республиканских конкурсов режиссерских экспликаций, молодежных художественных выставок, ежегодное создание альманахов дебютных работ молодых кинорежиссеров. Предлагается принимать без конкурса в ведущие творческие коллективы страны лауреатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.-0-