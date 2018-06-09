Министр культуры отмечает высокий уровень белорусских артистов эстрады

9 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на встрече с журналистами во время XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно" отметил высокий уровень белорусских артистов эстрады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Чем больше я погружаюсь в проблематику современного белорусского эстрадного искусства, хочу сказать, учитывая все объективные и субъективные факторы, что уровень наших артистов на голову выше, чем многих так называемых звезд, которые приглашаются в качестве гостей сегодня. Это и вокальные данные, и уровень сценической культуры", - сказал министр.

"Наши артисты молодцы. Они работают над репертуаром, занимаются с педагогами. Они дарят нам праздник. И я считаю, что мы имеем все основания уважительно относиться к их творчеству и в будущем, возможно, обходиться без приглашения дорогостоящих звезд", - добавил Юрий Бондарь.-0-