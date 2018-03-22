Минкульт Беларуси проводит открытый конкурс на организацию международного форума "ТЕАРТ"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси объявило открытый конкурс на проведение Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ", в том числе мастер-классов театрального искусства для учащихся, студентов и профессиональных кадров театра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Предложения могут представить участники с опытом работы по организации и проведению культурных мероприятий международного уровня не менее пяти лет, имеющие в штате квалифицированных сотрудников с опытом проведения подобных мероприятий не менее пяти лет. Участник должен представить: документы, удостоверяющие его право осуществлять соответствующую деятельность, подтверждающую наличие опыта работы и квалифицированного персонала по организации и проведению культурных мероприятий международного уровня, краткое описание художественной концепции мероприятия, предполагаемые состав участников и программу. Кроме того, исполнитель должен иметь собственные или привлеченные кадровые и материально-технические возможности, необходимые для выполнения договора, регистрацию участника - юридического лица как резидента Республики Беларусь не менее пяти лет. С полным перечнем требований можно ознакомиться на сайте ведомства.

Исполнителю необходимо сформировать программу мероприятия, включая проведение мастер-классов театрального искусства для учащихся, студентов и профессиональных кадров театра, организовать участие зарубежных деятелей театрального искусства в мероприятиях, в том числе и в мастер-классах.

Срок подачи предложений - до 20 апреля текущего года.-0-